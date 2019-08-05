執勤遭無照女酒駕撞殘截肢　交警陳昭宏拼讀法研所擬參選立委

▲蘆洲交通分隊員警陳昭宏遭撞截肢後，選擇參選立委繼續為人民服務。（圖／翻攝自陳昭宏臉書）



記者陳豐德／新北報導

蘆洲警分局交通分隊警員陳昭宏，105年7月執勤時遭酒駕車輛追撞，導致雙腿粉碎性骨折，歷經7次手術，最後經右小腿截肢才保住一命。期間經過漫長的復原期，終於在106年9月回歸工作崗位，為了想要感謝社會幫助，他選擇以無黨籍身分參選新北市第一選區（石門區、三芝區、淡水區、八里區、林口區、泰山區）立法委員，以自身的交通、警察權益等專業力拚選戰。

陳昭宏事實上已經提出退休申請，今年也考上了文化大學的法律研究所在職專班，他在臉書個人參選粉絲團上指出，住院初期對未來仍混沌無法規劃，這期間大家的捐助成為他心中的支柱，讓陳昭宏能勇敢的面對截肢後的生活。情況穩定開始復健後，抽空檢視自身保單條款，發現自保的意外險及壽險仍有可以爭取的權利，遂據理爭取取得應得保險理賠。這筆理賠也成為未來生活支柱。

▼陳昭宏3年前遭無照酒駕的女子撞斷腿並截肢。（圖／資料照）



但有了捐款和自身保單理賠的雙重支柱後，陳昭宏反而惶恐不安，他開始思考如何把大家的善心捐款再回饋社會，幾經思考後決定站出來用這筆捐款投入這次立委選舉，藉由這次選舉的平台來為當初捐助的警察警眷同仁、國家制度、醫護人員、身障弱勢團體、民間團體以及他居住的淡水、八里、三芝、石門、林口、泰山的居民發聲，藉由自身實作期望能產生成果回饋社會。

陳昭宏表示過往從事警員的「站路口交通指揮」、「治安要點巡邏工作」、「戶口訪查」、「處理民眾報案及車禍案件」、「主動偵辦刑案」等業務雖不如年輕健康的同仁；但未來投入選戰後的「站路口曝光拉票」、「市場廟宇公園要點掃街拜票」、「拜訪村里長地方仕紳」，和當選委員後的「處理民眾陳情案件」、「主動揭露弊案」等工作絕對不輸其他的委員和參選人。

為了專心打這場選戰，陳昭宏已於今年6/4開始留職停薪至明年1/13，他強調雖然難以再從事警察交通工作，但仍可以投入立法院交通委員會再戰交通，自己雖是從政新手，但卻是擁有13年基層警員為民服務經驗的老手，會努力學習並實作並回饋大家。

▼陳昭宏表示自己已經留職停薪，全力投入選戰。（圖／翻攝自陳昭宏臉書）