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伊波拉兩種有解藥？　「雞尾酒療法」90%病患可被治癒

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▲伊波拉一直都是非洲揮之不去的噩夢，但科學家於周一（12日）表示，有兩項實驗性療法已證實有效，抗體的效果也很好。其中一位科學家也表示，有90%的病患可以被治癒，希望能降低控制伊波拉病毒傳播的難度。（圖／路透）

一名婦女於剛果東部戈馬市接受疫苗注射。（圖／路透，下同）

實習記者任珈萱／綜合報導

伊波拉一直都是非洲揮之不去的噩夢，但科學家於周一（12日）表示，有兩項實驗性療法已證實有效，抗體的效果也很好。其中一位科學家也表示，有90%的病患可以被治癒，希望能降低控制伊波拉病毒傳播的難度。

綜合外媒報導，美國國家過敏和傳染病研究所所長弗契（Anthony S. Fauci）博士表示，給予確認有療效的療法，希望病人願意及早接受治療，世界衛生組織（WHO）和剛果政府也一同證實療效。實驗性療法，分別為REGN-EB3及mAb-114，這兩者都是單株抗體的雞尾酒療法，從靜脈注入血液中；而REGN-EB3是由紐約雷傑納榮藥廠（Regeneron Pharmaceuticals）所製造，另外弗契博士的研究所隸屬美國衛生研究院，其研究所開發了mAb-114後，去年委託位在邁阿密的Ridgeback Biotherapeutics公司生產。

▼雞尾酒療法能夠抑制病毒的複製，並能修復部分被破壞的人體免疫功能，能夠減少患者的痛苦，提高其生存機率。

▲伊波拉一直都是非洲揮之不去的噩夢，但科學家於周一（12日）表示，有兩項實驗性療法已證實有效，抗體的效果也很好。其中一位科學家也表示，有90%的病患可以被治癒，希望能降低控制伊波拉病毒傳播的難度。（圖／路透）

據報導，從去年11月開始，科學家在近700多位身上一共試了4種療法，發現其中兩項有療效，並於9日召開委員會議，檢視患者狀況後，決定停用其他兩項療法，只用REGN-EB3和mAb-114；而接受REGN-EB3的死亡機率是6%，mAb-114則是11%。另外兩種療法的死亡率分別是33%和24%。

伊波拉病毒是絲狀病毒科的其中一種病毒，可導致伊波拉出血熱，罹患此病可致人於死，包含數種不同程度的症狀，致死原因主要為中風、心肌梗塞、低血容量性休克或器官衰竭。世衛組織上月表示，至今已感染約2800人，其中超過1800人喪命

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關鍵字：非州,伊波拉,解藥,疫苗,感染

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