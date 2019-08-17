薛球病逝／惡虎名號響徹江湖！潛逃廈門遭逮　「天天刑求」一夜白頭

▲原本一頭黑髮、囂張嗆警的薛球，在廈門被刑求2個月後「一夜白頭」。（圖／翻攝東森新聞）



記者莊智勝／台南報導

頭號槍擊要犯、綽號「惡虎」的薛球在民國90年間橫行台灣，與兒時玩伴陳益華犯下多起槍砲、強盜、擄人勒贖案，震驚全台社會；後薛球一路逃往大陸，並在廈門遭到公安逮捕，獄中殘酷的刑求，讓薛球一夜白頭，陳益華身形也削瘦許多，2人直到要被送回台灣前都還不知情，一度以為是要被拖到刑場槍斃，直到踏上台灣土地，才終於破涕為笑。如今薛球入獄在南監服刑10多年，因身體狀況不佳，17日上午病逝於台南市立醫院，享年53歲。

薛球於民國55年出生於新竹橫山鄉，與同鄉的陳益華是兒時玩伴，但兩人不學好，年輕時便走上歹路。起初2人在道上僅是無名小卒，犯下強盜、竊盜等小案，但民國84年2人因案入獄時，偶然間認識了角頭老大，出獄後還共組強盜集團，作風兇狠異常，在桃園以南等多縣市犯下多起槍案，甚至還曾到新竹國軍財務組行搶，綁了8名軍官得手百萬，轟動台灣社會。

隨著薛、陳2人案子越做越大，在道上的名聲越發響亮，同時也惹來警方高度關注。民國90年3月，身負9起重大槍案的薛、陳2人在苗栗頭份與警方爆發槍戰而遭制伏，首度落網，但法官卻輕判、裁定交保，事後2人棄保潛逃，展開亡命生涯。

逃亡途中，薛球與陳益華為籌措路費，再度於雲林、嘉義、台南等地犯下搶案，並綁架當時的台中市副議長張宏年，勒索3億元，隨後還於同年11月在彰濱工業區與前來圍剿的警方爆發激烈槍戰，雙方駁火上百槍，最終以一名員警中彈告終，薛、陳2人還是跑了；2人事後一路潛逃往大陸，還囂張寄回恐嚇光碟，勒索影視大亨楊登魁5000萬元，直到民國93年7月才終於被大陸公安逮捕，並在廈門拘留所蹲苦牢2個多月。

再踏上台灣故土，原本意氣風發、一頭黑髮的薛球「一夜白頭」，短短2個月的時間容貌滄桑許多；而身形略胖的陳益華，被送回台灣時也瘦了10多公斤，神色相當憔悴。據悉，2人在廈門拘留所時，幾乎天天被刑求，起居飲食條件也相當差，當2人清晨被叫醒準備搭船回台灣時，薛球與陳益華都還搞不清楚狀況，以為是要被拉到刑場槍斃，一度嚇到腿軟走不動，直到回到台灣，2人才終於破涕為笑，直呼在廈門的生活「真的很苦」。

薛球落網後，遭判處無期徒刑、褫奪公權終身，並送往台南監獄服刑，雖然是知名槍擊要犯，但薛球入監後態度轉趨低調，也安分守己，未有違紀紀錄，直到近年身體狀況轉差，時常出入醫院，17日上午傳出病逝消息，享年53歲。

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▲薛球在台灣監獄服刑期間表現正常。（圖／法務部）