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53歲薛球病死監獄畫句點　「一代大盜」曾犯：勒贖、強盜、槍擊

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▲犯下多起持槍強盜、擄人勒贖等重大刑案，震驚社會被列為國內頭號槍擊要犯的53歲薛球，病逝在台南市立醫院，了卻一生。（圖／翻攝自東森新聞）

▲犯下多起持槍強盜、擄人勒贖等重大刑案，震驚社會被列為國內頭號槍擊要犯的53歲薛球，病逝在台南市立醫院，了卻一生。（圖／翻攝自東森新聞）

記者林悅／台南報導　

2001年夥同陳益華犯下前台中市副議長張宏年等多起持槍強盜、擄人勒贖等重大刑案，震驚社會被列為國內頭號槍擊要犯的現年53歲薛球，最高法院2006年6月依擄人勒贖等罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，關在南監10多年，因病痛纏身8月17日上午病逝在台南市立醫院，了卻一生。

據了解，53歲的薛球在南監服刑，近期病痛纏身，經常往返南監、醫院，最近情況變差而住進台南市立醫院，17日上午7時許在醫院因病過世。薛球於2005年入獄，在南監表現一切正常穩定，薛球與槍擊要犯「小黑」張錫銘都同在南監服刑，可說是南監知名受刑人。

據了解，出身新竹的薛球與陳益華在2000年起，在桃竹苗、台中、雲嘉南等地區，連續犯下前台中市議長張宏年3億元、嘉義富商6千萬元擄人勒贖、銀樓、農會強盜、恐嚇取財、槍砲等數十起重大強盜案件，在道上闖出名號，而被警政署列為十大槍擊要犯。

2001年3月，薛球跟陳益華兩人，夥同黃姓友人在苗栗頭份一家種營業場所飲酒作樂時，與人發生衝突，苗栗警方到場查處，雙方爆發槍戰，薛、陳兩人寡不敵眾，最後只能束手就擒，警方移送法辦，惟法官最後裁定2人交保，薛、陳2人最後棄保潛逃，轉往雲嘉南一帶，持槍犯下農會、銀樓等多起強盜案。最後終被警方緝獲，法院判無期徒刑定讞，薛球在南監服刑，如今病逝，也為他為惡人生劃下句點。

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關鍵字：擄人勒贖,持槍強盜,槍擊要犯,薛球,病逝

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