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遇圍捕還想逃！通緝犯急吞「1包海洛因」滅證　警急送醫洗胃

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▲桃園市楊梅警分局16日圍捕楊姓毒品通緝男子，楊衝撞警車仍遭逮捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局16日圍捕楊姓毒品通緝男子，楊衝撞警車仍遭逮捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子因毒品遭地院發布通緝，楊梅警方16日據報鎖定楊男落腳新屋區；警方見楊駕車外出購物，立即發動圍捕，楊見狀竟駕車衝撞警車企圖逃逸，員警當場連開7槍壓制；楊被捕後還將海洛因毒品吞下肚意圖滅證，員警趕緊將其送醫洗胃，俟楊洗胃出院後依毒品罪、妨害公務等罪嫌送辦。

▲楊梅警分局16日圍捕楊姓毒品通緝犯，楊被捕後吞下海洛英企圖滅證，痛苦地躺在地上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅警分局16日圍捕楊姓毒品通緝犯，楊被捕後吞下海洛英企圖滅證，痛苦地躺在地上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，41歲楊姓男子去年因毒品案遭地院判刑確定，但卻未入監服刑，被地院發布通緝，楊梅警分局幼獅派出所長楊進基、警員游正州鎖定楊男在楊梅與新屋一帶躲藏，16日中午據報楊男出現在新屋區大智路某商店準備購物，趁楊下車時，通報已聯繫好大貨車堵住楊男後方去路伺機圍捕。

▲楊梅警分局16日圍捕楊姓毒品通緝犯，楊遭圍捕駕車衝撞警車造成嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅警分局16日圍捕楊姓毒品通緝犯，楊遭圍捕駕車衝撞警車造成嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊男見大貨車堵住後路，懷疑是警方所為，趕快上車猛踩油門倒退衝撞，把轎車後保桿撞得支離破碎，員警見楊男企圖逃逸，趕緊向輪胎連開7槍擊破4個車輪與車窗，將拒捕楊男從駕駛座拉下車制伏在地，但楊男卻趁員警未上銬之際，將口袋中一小包海洛因吞入肚內企圖滅證，員警趕緊將楊男送往衛生福利部桃園醫院新屋分院急救。

▲楊梅警分局16日圍捕楊姓毒品通緝犯到案，分局長林信雄（右）頒發禮品鼓勵破案有功員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅警分局16日圍捕楊姓毒品通緝犯到案，分局長林信雄（右）頒發禮品鼓勵破案有功員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，若短時間服用大量海洛因，血中濃度高過每公升0.6毫克極可能致命，楊男幸經急救洗胃後並無生命危險，楊梅分局長林信雄趕往幼獅派出所勉勵破案有功的員警，對同仁處置得宜、大膽用槍給予肯定，全案將楊男依毒品通緝、妨害公務等罪嫌送辦。

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關鍵字：毒蟲,通緝,駕車衝撞,警開槍制止,吞毒

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