中壢地下道30公分混凝塊砸傷騎士　鐵路局緊急封路搶修

▲桃園市中壢區中新地下道16日傍晚混凝塊掉落砸傷騎士，警方暫時封路搶救傷者。（翻攝自我是中壢人臉書粉絲團）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區中新地下道16日傍晚有機車騎士經過時，遭地下道上方混凝塊掉落砸傷摔車，警方據報後通知救護車將傷者送醫，同時緊急封閉單線車道避免其他騎士路人受到波及，但封路後卻造成後方嚴重圍堵，公路總局指出，已通知鐵路局處理，並請廠商先行緊急防護，後續將行文鐵路局針對全市鐵路橋樑進行檢視。

中壢警分局指出，16日下午17時44分，中新地下道1名62歲吳姓女機車騎士遭掉落混凝塊砸傷，雖有戴安全帽，但仍造成頭部與頸部等處受傷流血，經送醫治療後還在觀察中，警方將單線車道暫時封閉，也請駕駛路人改道。

網友在「我是中壢人」臉書粉絲團上留言，「發生時，在對向車道剛好目擊，那時剛有一輛火車經過，過完就看到混礙土塊掉落掉下來，還以為是垃圾，結果一聲碰，就看到有騎士被砸中摔車了，希望能平安.....」、「上面有鐵軌容易震動，好危險」、「才做好多久就壞了！那不叫碎石是叫隕石」。

公路總局養工處表示，地下道上方橋梁為交通部鐵路局管轄，已通知處理，養工處橋梁科已請廠商進行緊急防護作業，後續將函文請鐵路局全面檢視桃園境內之鐵路橋梁。

▲桃園市中壢區中新地下道16日傍晚混凝塊掉落砸傷騎士，消防局救護車搶救傷者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局說，受傷的吳姓女機車騎士出現頸部、肩膀與右手疼痛，另有右眼血腫與流鼻血等症狀，經初步急救包紮傷口後轉送醫院治療中。

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