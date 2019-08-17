收到兩箱榨菜！黃世聰po文「心情無限激動」...陸網友笑翻：懷疑你是榨騙

▲ 黃世聰收到兩箱榨菜 。（圖／翻攝自臉書／黃世聰）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼發表「大陸人吃不起榨菜」的言論引起熱議後，財經專家黃世聰16日晚間在臉書發文，稱收到了烏江涪陵榨菜寄來的兩大包榨菜，「希望大家能藉由吃榨菜，多多瞭解中國大陸的風俗民情。」此事17日直衝微博熱搜第一，網友開玩笑說，「我懷疑你是榨騙。」

黃世聰日前在節目上表示，大陸民眾連榨菜都吃不起，此話一出，引來大陸網友圍攻。還有人特別點出，黃世聰把「涪」（ㄈㄨˊ）念作ㄆㄟˊ的謬誤，直呼「這樣也可以稱得上專家啊？」隨後，烏江涪陵榨菜在官方微博上稱，已經安排寄送榨菜給黃世聰，隨後附上照片當作證據。

黃世聰16日晚間在臉書po文，稱已經收到榨菜，「想到如此貴重的禮物到手，心情無限激動，而且在這段時間，身旁所有好友丶主持人丶來賓，都很想吃涪(音福）陵榨菜，因此除了準備回家好好享受的份額外，我也把榨菜分送給各位好友。」

他寫道，「除了希望大家別像我一樣念錯字外，也希望大家能藉由吃榨菜，多多瞭解中國大陸的風俗民情。最後感謝寄來榨菜的朋友，以及所有網友對我的指教，給我上了一課，感謝大家！」

▲微博網友評論 。（圖／翻攝自臉書／黃世聰）

17日一早，「台灣榨菜哥收到兩箱榨菜」的話題直衝微博熱搜第一，閱讀量達到3.8億，討論4.4萬。不少網友開起玩笑說「榨騙」，「一度懷疑這是不是騙榨菜」、「烏江涪陵感謝台灣這位老鐵的免費廣告」、「其實可以邀請他來當涪陵榨菜代言人」、「大陸人已經喝不上水了，全靠天下雨」。

此外，亦有不少網友在黃世聰的臉書上留言，稱「吃到了如此貴重的榨菜，恭喜黃先生」、「心態不錯，給個讚」、「歡迎來大陸走走看看」、「您現在在是大陸網紅了」、「想吃就直接說嘛，繞這麼大圈子」、「下次別說喝不起茅台呀」。