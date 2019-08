全美機場「海關系統當機卡死」　旅客瞬間塞爆大廳…工程人員搶修善後

▲全美機場當地時間16日出現系統大當機。(圖/路透社下同)

記者陳亭伃/綜合報導

美國當地時間16日下午突然出現機場海關系統當機狀況,不僅單一機場出現人潮堵塞的情況,因為海關系統當機,導致有乘客就算登機也無法起飛,最後只能無奈地在出入境大廳或是機上等待。

綜合外媒報導,美國當地時間16日下午正值周末人潮眾多時,3點多出然出現美國海關出入境系統當機,全美機場系統全部死當,包括洛杉磯國際機場、紐約甘迺迪機場、芝加哥歐海爾國際機場、費城國際機場、華盛頓杜勒斯國際機場等,甚至有旅客因為系統當機,導致進退兩難,登機或出境都出現堵塞的情況。

▲系統當機導致旅客瞬間塞爆機場。

航空公司表示,因為機場系統故障,就連已經登機的旅客也都必須要在飛機上等待。洛杉磯國際機場人員表示,系統發現故障的第一時間就已經請電腦工程人員維修,並且通報政府相關部門,先以「人工」方式進行通關檢驗,以免人潮爆滿,也間接影響到航班起降。

目前美國海關已經著手調查系統當機原因,唯一受到較少影響的就是美國國內航班,但因有些乘客先行登機,有些乘客較慢剛好碰上當機,就必須等待人工檢驗。不少民眾在機場等候時,將影片、狀況上傳到社群網站。根據《BBC》報導,系統故障導致至少飛往4州的航班有些延誤,但沒有受到更動。

洛杉磯機場推特稍早提到,目前系統已經恢復成常。然而這並非全美機場第一次遇到系統當機,2017年也曾在結束聖誕假期時停擺24小時。

Nationwide outage of US CBP computer systems. Easily 5,000+ passengers in line at Dulles. pic.twitter.com/JGJD95sfFx