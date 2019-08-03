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foodpanda系統「點了看不到」！等n小時狂送5份　北中南傳災情…客灌爆留言

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▲▼ 。（圖／翻攝自foodpanda粉絲專頁）

▲昨晚poodpanda系統出包，讓消費者忍不住湧入抱怨。（圖／翻攝自foodpanda粉絲專頁）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣近來掀起一波外送熱潮，許多外送業者紛紛搶佔「懶人商機」，foodpanda、Uber Eats（優食）都各有擁護顧客。日前卻有不少人抱怨foodpanda系統異常，已付款的訂單超過1小時還沒送達，要取消也沒辦法。另外，不管是北、中、南部，都有人反應訂餐未被接受卻遭扣款，紛紛湧入foodpanda粉絲專頁抗議。

foodpanda於8月1日在臉書粉絲專頁貼文「八月限定！上班族小確幸，每週一到五限時免費外送」，但在2日晚間，下方留言處卻暴動，許多民眾湧入抗議，「我8:22分下單失敗卻成功扣款了，也查不到訂單」、「太詭異了！我剛剛訂了餐信用卡也扣款了，但是卻追蹤不到訂單」、「是怎樣啊？客服大消失，都刷卡了。」

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熊貓叫3次！2遇鮮肉外送員「帥又嫩」（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲外送熱潮正夯。（示意圖／翻攝爆廢公社二館）

還有店家留言，「我是店家，應該是熊貓的系統當機了1個多小時，變成顧客下單但是外送員跟店家通通沒有接到單，等到系統恢復，就整個大錯亂了，我們明明9點打烊，為了訂單也是10點才下班，就是怕外送員拿不到單客人吃不到東西。」

不過因為foodpanda目前尚未在粉絲專頁做出任何說明，也讓消費者相當氣憤，「看來貴公司的處理方針是你們錢照收，然後消費者自認倒楣，下次不敢再用你們家的app訂餐了」、「怎麼不先針對昨晚的訂單給個說法，害我傻傻等了一個多小時，還以為是人力不足導致，結果是你們系統有問題」、「所以昨晚的風波解決了嗎？怎麼都沒個說法？」《ETtoday新聞雲》3日下午2點48分左右致電foodpanda公關，但無人接聽、未取得聯繫。

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關鍵字：外送,foodpanda,系統,出包

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