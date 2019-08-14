禁制令生效「持有效證件可進客運大樓」　香港機管局：旅客須提早3hr

▲香港機場連2日因被大批市民佔領而癱瘓。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港風波延燒，大批市民在12、13日晚間佔領機場，導致機場兩度關閉。對此，香港機場管理局今（14）日指出，已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法或意圖阻礙機場運作。此外，機管局也宣布新安排，持有24小時內離港機票或登機證、有效旅遊證件的離境旅客，可進客運大樓。

據悉，香港機管局已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人在香港機場非法集會，而大部分的示威者也已經離開現場，讓機場在今日凌晨逐漸恢復運作，陸續有旅客前來辦理登機手續。機管局表示，今日下午2點起，已在機場客運大樓實施進出管制安排，持有將於24小時內離港機票、登機證、有效旅遊證件的離境旅客，以及機場員工，可進入客運大樓範圍內。

▲先前機場2度關閉，香港機管局已取得法庭臨時禁制令。（圖／ETtoday資料照）

機管局指出，在一號及二號客運大樓離港層落客區、機場快線月台、地面運輸中心南北面緩坡道、以及連接富豪機場酒店的行人天橋，將設立進出檢查點，警方及機場保安人員在場協助相關人士進入客運大樓。此外，機管局呼籲，旅客至少在航班起飛前的3小時內到達機場，預留時間檢查。

對於機場快綫服務，機管局也將調整前往機場及博覽館方向的列車，改為每25分鐘一班。機管局亦公布，一號及四號停車場明日起關閉，公眾人士、包括送機及接機，如非必要請勿前往機場。