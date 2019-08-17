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今年新iPhone傳9/10發表、9/20開賣　價格可望比上一代來得便宜

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▲蘋果iPhone XS、iPhone XS Max。（圖／路透社）

▲蘋果即將發表新款iPhone，預估在9月10日發表，且價格有可能比上一代iPhone來得便宜。（圖／路透社）

記者紀佳妘／綜合報導

距離蘋果秋季發表會僅剩1個月的時間，果粉迫不及待想見新一代iPhone，按照多年慣例，蘋果都選在9月發表新機，根據最新曝光消息指出，今年3款新iPhone預計在美國時間9月10日（台北時間9月11日淩晨1點）正式發表，9月13日開始預購，9月20日上市開賣，價格落在749至1,099美元之間。

《BGR》引述維德布什證券（Wedbush Securities）一份給投資人的報告指出，蘋果預計在9月推出3款新iPhone，但這並不奇怪，按照慣例，蘋果多年都在9月中旬推出新機，不過今年有望不再與前2年一樣分階段上市，有機會在同一時間上市。

該份報告也提及，儘管今年受到中美貿易戰影響，預期蘋果將會自行吸收10%關稅，因此在美國開賣的新機，價格應不會上漲，不過貿易戰若持續延燒至2020年，蘋果有可能將成本轉嫁給消費者。

據了解，今年3款新機預估價格落在749至1,099美元之間，也就是iPhone 11R價格為749美元（約2萬3,455台幣）、iPhone 11價格為999美元（約3萬1,284台幣）、iPhone 11 Max價格為1099美元（約3萬4,415台幣）。

另據日本軟體銀行總裁宮內謙（Ken Miyauchi）的說法，他暗示今年新iPhone預估在9月10日發表，9月13日開始接受預購，上市日期則預期落在9月20日，且價格有可能比上一代iPhone來得便宜。不過，蘋果秋季發表時間、上市時間以及價格，仍以蘋果發布的資訊為準。

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關鍵字：蘋果,果粉,iPhone,新機,貿易戰

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