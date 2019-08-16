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爆料又一發！iPhone新機Logo將有「彩虹炫光」效果

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▲▼EverythingApplePro釋出蘋果iPhone新機爆料。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

▲EverythingApplePro釋出蘋果iPhone新機爆料。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

 記者王曉敏／綜合外電報導

依照慣例，蘋果預期將在9月中旬發表新一代iPhone系列，而隨著發表會時序漸進，近幾周有關於新機規格討論也開始升溫。YouTube頻道EverythingApplePro引述知名爆料者Max Weinbach指出，2019年iPhone新機將有128GB、256GB及512GB三種容量選擇，而iPhone XR的新機雖然仍繼續採用OLED螢幕，但抗鋸齒（Anti-Aliasing）技術則有進一步提升。

一名自稱蘋果代工廠離職員工日前在中國大陸社群網站針對新一代iPhone洩露不少消息，而一直專注於蘋果消息的YouTube頻道EverythingApplePro 13日也引述可靠消息來源、爆料大神Max Weinbach獨家釋出iPhone 11（暫稱）一系列洩密資訊。

▲▼EverythingApplePro釋出蘋果iPhone新機爆料。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

▲蘋果iPhone可能將有「彩虹炫光」Logo。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

旗艦機部分，EverythingApplePro透露iPhone 11系列將有128GB、256GB及512GB三種容量選擇，至於先前外界外界謠傳的1TB容量選項則有可能在明年出現。而市場傳聞的「彩虹Logo」回歸確實可能應用於部分產品上，但可能並非外界想像的的，是復刻1977年的Apple II電腦上的6色彩虹Logo，而是以「炫光」的方式，在不同角度下顯示出不同顏色效果的Logo。

此外，據EverythingApplePro的說法，iPhone XR新機（暫稱iPhone 11R）原型機並物理音量鍵的設計，但不知道此原型機是否會成為最終設計。

與目前市場的消息一致，iPhone 11系列及iPhone 11R都將保留瀏海（notch），但瀏內部的原深感測相機系統則會有所提升，Face ID的辨識速度將更快。

▲▼EverythingApplePro釋出蘋果iPhone新機爆料。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

▲iPhone 11系列將有128GB、256GB及512GB三種容量選擇。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

日前有花旗研究市場分析師預測，iPhone新機將能支援Apple Pencil，不過目前此消息尚未獲進一步證實。事實上，在2018年的iPhone XS、XS Max、XR推出前，就曾有消息指出可能將會支援Apple Pencil這項目前只有iPad產品支援的原廠配件；不過最終卻全沒支援。

然而，隨著蘋果擴大手機螢幕，且蘋果將Apple Pencil相容性擴大到整體iPad系列，自 12.9 吋的iPad Pro到7.9吋的iPad mini均可使用，所以未來如果iPhone也支援Apple Pencil似乎不無可能。

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關鍵字：蘋果,iPhone,發表會,iPhone 11

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