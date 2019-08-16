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iPhone新機OLED面板材料　可能與三星S10、Note10相同

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▲iPhoneX,蘋果手機,智慧型手機,Face ID,臉部辨識。（圖／記者林世文攝）

▲外媒透露，iPhone新機將使用與三星智慧型手機相同的OLED面板材料。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果新一代旗艦iPhone預計將與前2代相同採用OLED螢幕，而最新消息透露，iPhone新機將使用與三星Galaxy S10系列及Galaxy Note 10系列智慧型手機相同的OLED面板材料。

過去蘋果iPhone X及iPhone XS系列都是使用定製的OLED面板材料，不過在新款的iPhone上，蘋果似乎不打算這麼做。Phone X及iPhone XS系列採用的面板材料代號為「LT2」，而Galaxy S10系列及Note 10系列所使用的OLED面板材料代號則為「M9」，據南韓媒體The Elec的報導，iPhone新機iPhone 11（暫稱）系列也將使用代號為「M9」的OLED顯示器。

先前曾有消息指出，由於日韓貿易戰引發的OLED面板產能隱患，蘋果有意擴大OLED面板供應商名單。不過從目前資訊來看，三星顯示器公司（Samsung Display）將仍是蘋果旗艦機款OLED螢幕的主要供應商。若上述消息屬實，那三星新機的螢幕性能預計將與即將推出的iPhone新機相當類似。

目前尚不清楚為何蘋果不再要求使用訂製面板，但據科技網站9to5Mac報導，也許是三星的常規螢幕已符合蘋果的高質量要求，而其中可能還有物流與價格等因素的考量。另外，日前蘋果因OLED螢幕機款出貨量未達預期，使其三星面板的使用數量為達標，而遭三星罰款6億美元（約新台幣189億元），這可能也讓蘋果失去螢幕談判籌碼。

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關鍵字：蘋果,三星,OLED

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