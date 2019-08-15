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華聞快遞／1秒下載一部電影！中國電信：首批5G專用手機號碼9月釋出

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▲▼示意圖,科技,5G,5g,手機,網路,上網,無線。（圖／123rf）

▲5G世代即將來臨。（圖／123rf）

《北京》1秒下載一部電影！中國電信：首批5G專用手機號碼9月釋出

中國電信北京公司近日介紹，中國電信已決定今年9月率先在北京釋出5G專用號段的手機號碼。如果沒意外，這將成為北京市首批5G號碼，1秒下載完一部電影將不再是幻想。（中新社）

《湖南》湖南：上半年商標註冊量86943件　同比增長64.39%

湖南省知識產權局近日透露，2019上半年全省專利申請量為44915件，同比增長8.48%；專利授權量為25110件，同比增長3.16%；有效發明專利擁有量43765件，同比增長16.07%；每萬人口發明專利擁有量達到6.34件，長株潭地區萬人有效發明專利擁有量22.86件。在商標方面，上半年全省商標註冊申請量為85260件，同比增長2.36%。商標註冊量為86943件，同比增長64.39%。（中新社）

《廣東》21家主要銀行綠色信貸餘額已經超過10兆人民幣

綠色金融迎來黃金發展期。浦發銀行總行公司業務總監曹江濤9日在廣州介紹，截至到2019年6月，全中國21家主要銀行綠色信貸餘額已經超過10兆元（人民幣）。（中新社）

《上海》前7個月中國商品住宅銷售量穩中有降

大陸國家統計局14日發布「2019年1-7月份全國房地產開發投資和銷售情況」顯示，前7個月全中國商品住宅銷售量穩中有降，土地成交量價同比跌幅近30%。（新華網）

▼上海市。（圖／CFP）

▲▼上海。（圖／CFP）

《貴州》貴州啟動實施「六網會戰」總投資8680億人民幣

貴州省政府辦公廳指出，貴州省政府辦公廳日前印發《關於大力實施基礎設施「六網會戰」的通知》，啟動實施路網、水網、電網、地下管網、油氣網、互聯網基礎設施「六網會戰」。（中新社）

《重慶》重慶啟動實施萬名青年見習計劃

重慶市人力社保局指出，重慶市近日印發了《關於實施萬名青年見習計劃的通知》，提出用3年時間組織3.7萬名青年參加就業見習，幫助加強崗位實踐鍛煉、提升就業能力。（中新社）

《海南》海南33項最新學生資助政策出爐

海南省教育廳14日舉行了2019年海南省學生資助政策新聞記者會，公佈了最新的33項學生資助政策。目前，海南已建立了從學前教育到研究生教育階段全覆蓋的學生資助體系，切實保障家庭經濟困難學生順利入學。（中新社）

《福建》福建7家企業入選2019年中國互聯網百強企業

據福建省互聯網協會消息，今日中國互聯網協會、工業和信息化部信息中心在2019年中國互聯網企業100強發布會暨百強企業高峰論壇上聯合發布了「100強榜單」，福建就有7家企業位列榜單前10。（中新社）

▼福建省,福建,廈門。（圖／CFP）

▲▼福建省,福建,廈門。（圖／CFP）

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