華聞快遞／上半年河北全省高新技術產業增加值同比增長15.4%

▲河北省。（圖／CFP）

《河北》上半年河北全省高新技術產業增加值同比增長15.4%

河北省統計局的數據顯示，上半年，全省高新技術產業增加值同比增長15.4%，比1至5月提高2.0個百分點，高於規模以上工業增加值增速7.3個百分點，佔規上工業增加值的比重為19.3%。（河北日報）

《海南》海南休閑漁業蓄勢謀突破

近年來，海南省對發展休閑漁業進行了積極的探索和實踐。2018年，該省積極推動潭門漁業轉型和漁民轉產轉業，打造漁業風情小鎮。據統計，2018年，海南省休閑漁業產值13.9億元（人民幣，下同），經營主體450個，從業人員2200人；全省從事休閑漁業、垂釣、漁事體驗觀光的船舶共1500餘艘；全年休閑垂釣及游釣體驗總計129.7萬人次。（海南日報）

《重慶》重慶實現結核病分子生物學檢測全覆蓋

去年重慶全市發現並治療結核病患者1.9萬餘人，治療成功率保持在90%左右。值得一提的是，重慶市所有區縣已配齊結核病分子生物學快檢設備，提前兩年實現了分子生物學檢測全覆蓋。（重慶日報）

《福建》兩岸婚慶行業簽約「鵲橋」項目

福建省婚慶行業協會與高雄台灣婚慶文化協會、台灣婚俗文化發展協會、台灣婚禮產業聯盟協會近日在福州簽署兩岸「鵲橋」項目合作協議，致力於為兩岸青年聯誼搭建「鵲橋」，為兩岸青年相知相戀、通婚聯姻提供貼心周到的服務。（福建日報）

▲中式婚禮示意圖。（圖／翻攝自《中新社》）

《四川》上半年四川GDP同比增速為7.9% 高出大陸全國1.6個百分點

上半年，四川規模以上工業增加值增速連續4個月穩定在8%以上，同比增長8.2%，增速比一季度提高0.1個百分點。其中，航空、航天器及設備製造業增加值延續近年來的高速增長勢頭，同比增長27.1%。（四川日報）

《河南》前7月河南省外貿同比增長1.3%

鄭州海關指出，今年前7個月，河南省進出口完成2514.7億元，同比增長1.3%，累計增速年內首次由負轉正，外貿呈現回暖勢頭。其中出口1685.1億元，增長4.6%；進口829.6億元，下降4.7%。（河南日報）

《安徽》合肥擬建首條自動駕駛5G示範運行線

作為合肥市首條自動駕駛5G示範運行線，塘西河公園4.4公里自動駕駛5G示範運行線是指廬州大道—方興大道—徽州大道—中山路順時針4.4公里閉環，建設工期預計兩個月，工程主要涉及沿途紅綠燈安裝、5G基站建設等。（安徽日報）

《貴州》貴州小微企業新增減稅12.6億元

其中提高增值稅小規模納稅人免稅標準新增減稅2.19億元，放寬小型微利企業標準和加大企業所得稅優惠力度新增減稅3.98億元，地方「六稅兩費」減徵政策新增減稅6.43億元。（貴州日報）

▼貴州省會貴陽街景。（圖／記者馬叔安攝）