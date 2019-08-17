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獨／韓國瑜想找張忠謀當副手　「韓張配」抗英制郭

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▲第26屆APEC經濟領袖會議代表團行前記者會、張忠謀、張淑芬▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張忠謀被視為韓國瑜副手王牌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者王家俊／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜17日北上公布國政顧問團之際，韓陣營積極布局並已鎖定財經副手人選，打算找台積電創辦人張忠謀與韓搭檔「韓張配」。因張忠謀與鴻海創辦人郭台銘同為國際級企業家，且張忠謀與總統蔡英文陣營有一定互動，此舉被視為抗英制韓「王牌」。若張忠謀不同意出任韓副手，則國政顧問團總召張善政出線機率極高。

韓國瑜上月15日在國民黨總統初選勝出，擊敗郭台銘與前國民黨主席朱立倫等對手。一周後，韓國瑜就開出副手條件，強調要有國際觀，對經貿要有一定的概念，而相較於過去的副手角色比較被忽略，他會高度授權，副手表現得好不但不會吃味更會拍手叫好，韓並透露，「當我的副手肯定是有史以來被授權最大」。

韓朱配、蔡賴配恐雙雙破局

對照民進黨陣營，獨派強力促成蔡英文與行政院前院長賴清德搭檔，組成綠營最強的「蔡賴配」，郭台銘與立法院前院長王金平、台北市長柯文哲醞釀籌組大聯盟進軍2020大選，藍營內部也有強大呼聲，希望韓國瑜結合有中央與新北市執政執政經驗的朱立倫，搭檔組成國民黨夢幻組合「韓朱配」，藉此挹注選情。韓國瑜也正物色執政團隊人選。

▼國民黨公布初選民調後韓國瑜拜會朱立倫；如今韓朱配恐無疾而終。（圖／記者季相儒攝）

 ▲▼國民黨公布初選民調結果後韓國瑜拜會朱立倫。（圖／記者季相儒攝）

朱立倫當副手並非首選

惟據可靠消息來源透露，韓國瑜的思考脈絡「朱立倫當副手，也不是不行，但可能非首選。」該人士說，考量郭台銘在初選落幕後，與國民黨互動成謎，有重量級大老具體建議，如果郭台銘「不回頭」，建議韓國瑜找張忠謀當副手，認為若張忠謀願意出任副手，可望吸引韓欠缺的知識藍、經濟藍，甚至對企業界也有相當影響力，對選情是一大加分。

至於如何請出張忠謀打造「贏的策略」，則有請國民黨主席吳敦義出馬，向素有交情的張忠謀妻子張淑芬勸進。「韓張配」已箭在弦上，等韓國瑜一聲令下，就會啟動遊說。

▼郭台銘是張忠謀妻子張淑芬的表弟。（圖／記者李毓康攝）

▲▼跟著郭台銘去參加永真教育基金會新北歡樂嘉年華園遊會,張忠謀太太張淑芬站台支持。（圖／記者李毓康攝）

只不過，張忠謀已高齡88歲，蔡英文6月中在民進黨初選勝出後，有學者也建議找張忠謀搭檔，認為張在性別、省籍、吸引經濟選民等方面，可與小英平衡。張忠謀第一時間受訪時回應說，「沒這個事，想都沒想過。」張當時還說，支持民選總統是自己一貫的立場；至於妻子支持誰，與他無關，也沒有沒有試著說服彼此。

張忠謀當過扁蔡APEC特使

深究政治距離，張忠謀是世界知名半導體企業家，2018年張曾代表蔡英文擔任亞太經濟合作會議（APEC）領袖代表，與美國副總統彭斯雙邊會談。蔡英文當時盛讚張是「不二人選」，也是各界都能接受的「台灣共識」；兩人也曾在官邸開會，互動頗為順暢。2006年前總統陳水扁執政時期，張忠謀也曾出席越南舉行的APEC領袖會議。

朱立倫陣營部分，據了解，韓國瑜只在初選結果揭曉當天前往朱立倫競選辦公室，兩人閉門會談「內容空泛」。儘管國民黨內期待朱立倫，不管當副手或韓競選總部主委，都可以在雙北、桃園、知識藍與婦女、青年等領域協助韓搶票，但韓朱會未談選戰細節，朱已於日前訪美。有黨內人士因此不滿韓冷處理朱，嗆「只是副手，有甚麼好怕的！」

▼張忠謀去年APEC會見美國副總統彭斯。（圖／外交部提供）

▲▼張忠謀與彭斯會談。（圖／外交部提供）

口袋名單張善政極有可能出線

此外，張善政儘管已接下韓國瑜國政顧問團總召，據透露，張善政仍在韓副手「口袋名單」，並未因競選團隊身分而破局。一旦張忠謀未首肯副手，曾任科技部長與企業界關係佳的張善政極有可能出線，組成另一組「韓張配」。無黨籍的張善政具行政能力，可補韓在科技、企業與青創業等領域，也符合韓開出國際觀等條件。

對於副手議題，近韓國瑜人士回應，「副手問題不急，最慢十月初決定即可。」國民黨方面仍不放棄最後一絲勸退郭台銘的機會，黨副主席郝龍斌15日透過管道會見郭台銘，盼郭思考下架民進黨，希望愛黨的他不要輕率決定。

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