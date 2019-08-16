活的「國家鐵道博物館」籌備處正式成立！2026年將成亞洲最大

▲國定古蹟「台北機廠」將轉型為「國家鐵道博物館」，籌備處正式成立！（圖／原台北機廠總辦公室入口，文化部提供）

記者林育綾／台北報導

國定古蹟「台北機廠」在2017年啟動活化轉型計畫，預計在2026年成為亞洲最大國家鐵道博物館！文化部在修復工程進行的同時，積極向行政院爭取成立「國家鐵道博物館籌備處」，終於在8月13日獲得正式核定設立，文化部長鄭麗君今（16日）宣布，將以正式員額編制組建團隊，以「活的鐵道博物館」為定位，專責推動國家鐵道博物館軟硬建置整體規劃。機廠更預計在不久後有第一波公開展覽，將會展示露天吊車、天車等，屆時鐵道迷、親子族群都很適合來參觀。

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▲台北機廠原址，2026年將成為亞洲最大「活的」國家鐵道博物館。（圖／記者林育綾攝）



鄭麗君表示，國家鐵道博物館籌備處的成立，需感謝行政院的大力支持，這不僅回應民間團體對於大型文化資產轉型為「公共博物館」與「開放園區」的期盼，更展現政府重視鐵道文化資產保存的決心。文化部刻正展開籌備處主任徵詢作業，未來將由籌備處主任帶領專業團隊，負責鐵道博物館之籌建。

國定古蹟「台北機廠」在1935年10月30日落成，是台灣現存歷史最悠久、規模最完整的鐵道車輛修復工廠，在建築歷史、修護技術、勞工文化、交通發展⋯等方面，都深具產業價值及歷史意義。2012年底，台北機廠遷移至桃園富岡基地後，位於台北信義區的機廠則停止運作閒置，在社會各界不斷的努力下，2015年4月公告原址為「國定古蹟」。

文化部長鄭麗君上任後積極協調，讓文化部在2017年7月進駐台北機廠，成立「國家鐵道博物館籌備小組」啟動軟硬體籌備工作，並於2017年、2018年分別與交通部簽訂兩部合作備忘錄，針對鐵道博物館硬體、軟體建置與車輛維修進行合作，啟動軟硬體籌備工作。

為了修復活化台北機廠，完備國家鐵道博物館的面貌，文化部與交通部以10年為期程，自2017年起至2026年止，採「全區整備、分區修復、分區開放」模式，進行台北機廠修復活化。

▲台北機廠原址的「員工浴室」與「總辦公室」在今年6月正式啟動修復工程！（圖／記者林育綾攝）



今年6月，機廠中具有社會文化意涵的「總辦公室」及「員工澡堂」正式啟動修復工程，明年起亦將陸續進行原動室、鍛冶工場、柴電工場、大禮堂、組立工場、客車工場、油漆工場⋯等文資建物本體的規劃設計和修復工作。同時，文化部也和台鐵合作，啟動重要車輛文物的典藏和修復。

▲「員工澡堂」是當年機廠員工們在一天辛勞後的沐浴空間，也是凝結情感的重要場所和儀式！（圖／記者林育綾攝）

鄭麗君表示，過往政府在公共建設計畫核定和預算編列上，過於強調硬體工程的建設，而忽略內容軟體與組織的重要性，因此，文化部在台北機廠園區修復階段，便積極爭取成立博物館籌備處。如今籌備處正式成立後，將可透過配置合理之專責編制員額，引進不同領域之專業者建立團隊，投入博物館籌建，進行博物館園區整體規劃，並先行展開文物典藏、研究、修護、策展等博物館核心業務。

籌備計畫期滿後，由於國家鐵道博物館未來營運組織需兼具交通部鐵道技術、藏品資源、觀光宣傳資源整合優勢，以及文化部之博物館軟體規劃經營、鐵道文化整合優勢，鄭麗君為此與交通部展開多次協商，目前已達成初步共識，將由交通部及文化部共同推動於2027年前設立國家鐵道博物館行政法人，二部將持續共同研擬設置條例。

▲除了員工浴室，總辦公室修復工程也同步啟動。（圖／記者林育綾攝）



鄭麗君表示，透過古蹟修復台北機廠原環境脈絡，加上動態復駛、機具與車輛修復等工廠文化的再現，未來的國家鐵道博物館將是「活的博物館」，不僅向全民開放、能夠動態展示，更是一座會訴說鐵道史故事，能再現與反思鐵道文化及現代性歷程的博物館，重新詮釋台灣鐵道文化記憶。

目前台北機廠預計在不久後有第一波公開展覽，將會展示露天吊車、天車等，屆時鐵道迷、親子族群都很適合來參觀。

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