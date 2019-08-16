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「不必到日本」埔里就有精美手工紙　蔡培慧邀鄭麗君在地座談

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▲立委蔡培慧16日參訪埔里造紙廠，與業者展開座談會。（圖／記者白珈陽攝）

▲立委蔡培慧（中白衣）16日參訪埔里造紙廠，與業者展開座談會。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

民進黨立法委員蔡培慧邀請文化部長鄭麗君，16日於埔里、草屯分別展開4場座談會，內容包括傳統造紙技術文化保存、森林逐燈祭文化實踐與、南投「工藝之家」藝術家座，及「陣頭」也將納入表演藝術類項目，蔡培慧說，「很多人到日本岐阜或京都買和紙，其實我們埔里就有這麼美的紙藝品」，盼民眾重視本土傳統藝術。

日治以來到70年代的黃金年代，埔里最興盛的時候共有58家紙廠，但現在只剩下個位數，讓蔡培慧十分著急，故邀請鄭麗君來與在地青年展開深入坐談，希望活絡埔里、草屯等地觀光產業。

請繼續往下閱讀...

蔡培慧說，「今天特地請部長來埔里，欣賞我們台灣就有這麼精湛質優的手工紙，你看那片屏風就是用各種材料製作而成的紙拼貼起來的，很多人到日本岐阜或京都買和紙，其實我們埔里就有這麼美的紙藝品。」

在場的紙廠也提出各自與國內外的工藝大學交流的經驗，認為文化資產保存不應只有協助登錄，治本要務在於在校園開設紙製課程，並由政府居間產業投資及量產的工作。
 

▲蔡培慧邀請文化部長鄭麗君，深入埔里、草屯在地傳統藝術產業。

▲蔡培慧邀請文化部長鄭麗君（右1），深入埔里、草屯在地傳統藝術產業。

鄭麗君則回應，將會致力策動今年剛成立的文化內容策進院業務，包括文化內容開發與科技應用、完善文化金融體系、產業人才開發及創新創業、產業產製支持及設施管理、國內外市場及通路拓展、國家文化品牌之國際布局、著作權輔導及產業趨勢研究等核心業務。

而九天民俗技藝團、天將民俗藝術團、台北慶和館等民俗技藝團聯袂說明，陣頭是民間信仰衍生而來的節慶表演，展現最台灣、最在地的庶民文化，近來在許多陣頭團體的積極轉型下，融合不同的藝術形式，例如南北管、八音或時下流行的電音，加上豐富的故事腳本訴說臺灣故事，像是九天最新的作品就是改編中部平埔族的歷史故事「大肚王國」。

蔡培慧頻頻點頭，「我六月曾邀請紙風車到南投表演，九天在魚池國小演出帶給鄉親的震撼跟驚喜，讓我深深感受陣頭不僅是民俗，更是充滿力與美的藝術表現」，也盼民俗技藝能夠納入表演藝術項目，讓民眾能以不同角度去欣賞。
 

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關鍵字：埔里,蔡培慧,鄭麗君,文化部長

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