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「隔壁的工藝家」台北開跑！台灣40個工藝社區與日本交流巡迴展出

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▲▼「隔壁的工藝家」台北開跑！台灣40個工藝社區與日本交流巡迴展出（圖／國立台灣工藝研究發展中心）

▲「隔壁的工藝家」台北開跑！台灣40個工藝社區與日本交流巡迴展出。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「隔壁的工藝家—台日地方工藝國際交流展」在台北率先開展！精選台灣各地40個工藝社區與日本地方工藝品，即日起在工藝中心「台北當代工藝設計分館」展出，10月將巡迴展出至南投工藝中心工藝設計館、高雄駁二藝文特區。

「隔壁的工藝家」由文化部與行政院農業委員會（以下稱農委會）指導、國立台灣工藝研究發展中心（以下稱工藝中心）及行政院農委會水土保持局（以下稱水保局）共同主辦，13日起在工藝中心「台北當代工藝設計分館」開展，更邀請日本加賀市、越前市代表與工藝家，以及泰國、柬埔寨等地社區經營之地方創生實踐者來台，與國內工藝社區協會代表透過在地的工藝作品與對話交流，讓國際間更能看見台灣工藝的精巧之美。

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▲▼「隔壁的工藝家」台北開跑！台灣40個工藝社區與日本交流巡迴展出。文化部次長彭俊亨(左2)一同參與「隔壁的工藝家」展覽啟動儀式。（圖／國立台灣工藝研究發展中心）

▲文化部次長彭俊亨(左2)一同參與「隔壁的工藝家」展覽啟動儀式。（圖／國立台灣工藝研究發展中心）

文化部次長彭俊亨表示，此次文化部與農委會的合作，即是「部部都是文化部」政策的具體實踐，藉由工藝中心及水保局共同推動「農村微型工藝產業培力計畫」，以文化為核心，讓社區的能量得以展現。

他提到「工藝是一個文化的表徵，工藝家則是延續文化價值的載體」，運用生活結合工藝的方式彰顯台灣精神，讓大眾可以在生活中感受工藝之美。文化部也將持續支持工藝中心推動工藝材料的研究開發、技術提升及傳承、擴展通路，建構完備的發展環境，讓生活及工藝、工藝及社區可以結合，使社區有更好的發展。

工藝中心自去（2018）年起與日本福島縣三島町簽署友好交流協定書後，除了在工藝作品與技術的推廣外，今年更率領台灣工藝社區前往日本，參與三島町一年一度的「工人祭」盛會，與日本各地的工藝職人交流，並且拜會三島町所在會津地區的工藝工坊，深入了解當地傳統民藝的發展緣起與創作意念。此外，延續去年的「在地工藝進化論展」巡迴至日本石川縣加賀市展覽，今年本展也邀請到加賀市當地少見的木漆雙棲的女性工藝家——田中瑛子小姐來到台灣與工藝社區交流。

工藝中心許耿修主任指出，社區裡的街坊鄰里是最親密的群體，「隔壁的工藝家」將工藝擬人化，可以想像街坊鄰里就像一個充滿奇幻和驚喜的創作家，引領人們進入工藝的世界，就此發現工藝其實與生活相去不遠。

而「隔壁的工藝家」為工藝中心與水保局協助在地工藝成長茁壯之成果，透過農村培力方案扶植地方工藝師的傳承與培訓，以及藉由社區產業方案協助人們開發地方特色工藝產品，創造地方經濟產值並達到在地創生之目標，形塑社區產業特色。

▲▼「隔壁的工藝家」台北開跑！台灣40個工藝社區與日本交流巡迴展出（圖／國立台灣工藝研究發展中心）

工藝中心台北當代工藝設計分館4樓展場，以圓形的參觀動線呈現社區不同媒材的作品，並以「工藝家的家」做為空間載體，形塑一場奇幻冒險的旅程。藉由人們最熟悉的日常風景引領觀者走進展場，所有可見的工藝品皆來自台灣不同的社區，帶有地方的故事和人文歷史。此外，還有來自日本的工藝家分享工藝的風景和心情，並與台灣的工藝家進行對話。

台灣的「工藝社區」長年在工藝中心與水保局的輔導下穩健成長，累計至今輔導了110個在地工藝社區，因此在展覽開幕當天下午，也特別邀請到在國外等地進行地方創生的實踐者，來與台灣的社區進行交流座談，其中有來自日本福井縣越前市以結合地方觀光的千年未來工藝祭的案例，也有來自泰國、柬埔寨等東南亞社區經營單位分享在地經營經驗，帶來工藝之外另一種地方創生的觀點。

隔壁的工藝家—台日地方工藝國際交流展

【台北場】
時間：2019年8月13日－2019年9月29日(週一休館/國定假日正常開館)
地點：國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館四樓

【南投場】
時間：2019年10月8日－2019年12月8日
地點：國立台灣工藝研究發展中心工藝設計館1樓及B1

【高雄場】
時間：2019年10月17日－2019年11月17日
地點：高雄駁二藝術特區大義倉庫C8-4

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關鍵字：工藝中心,工藝,台北當代工藝設計分館,藝文展覽,文化部,農委會

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