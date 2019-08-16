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屏東縣傑出演藝團隊接地氣展演　藝文種子遍地開花

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▲屏東縣政府扶植10個入選演藝團隊，從8月至11月於演藝廳與藝術館接力展演。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府扶植10個入選演藝團隊，從8月至11月於演藝廳與藝術館接力展演。圖／蔡孟霙空間舞團 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

文化部今年補助屏東縣政府辦理扶植傑出演藝團隊計畫，補助經費全台居冠，10個入選團隊從8月至11月於演藝廳與藝術館接力展演，也參與藝術下鄉，巡迴30個鄉鎮演出，讓藝文種子遍地開花。

▲屏東縣政府扶植10個入選演藝團隊，從8月至11月於演藝廳與藝術館接力展演。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼花痞子劇團、傑出演藝團隊。

▲屏東縣政府扶植10個入選演藝團隊，從8月至11月於演藝廳與藝術館接力展演。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

今年屏東縣扶植傑出演藝團隊計畫共10個團隊入選，分別是傳統藝術類的蘇家班掌中劇坊、祝安掌中劇團、全樂閣木偶劇團，現代戲劇類的花痞子劇團，音樂類的屏東藝術民族樂團、屏東縣教師合唱團、泰武古謠傳唱、屏東愛樂室內樂團，舞蹈類的蔡孟霙空間舞團、種子舞團。

文化處表示，傑出演藝團隊從8月起陸續在屏東藝術館及演藝廳展演，演出主題連結在地特色，以種子舞團以地方教養經驗創作的《默》、屏東愛樂室內樂團結合六堆意象歌曲與風景影像的《六堆隨想曲》、全樂閣木偶劇團以內埔杜君英與朱一貴的傳奇為本創作的《英雄淚》，讓觀眾從欣賞表演過程了解在地文化。

除在廳內售票展演外，也加入「1.2.3跟著藝術去旅行」的藝術下鄉活動，分別在30個鄉鎮社區、學校及老人關懷據點演出，讓藝文展演風氣深入屏東各村落，邁向泥土化，促進文化平權。

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關鍵字：文化部,屏東縣政府,演藝團隊

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