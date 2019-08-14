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「性別平權地圖」打動鄭麗君！文化部宣告「明日社造」全台啟動

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▲▼ 文化部長鄭麗君特地到台中走訪多個文化平權、社區營造團體，宣告2019「全國社區營造會議」正式啟動。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長鄭麗君走訪台中多個文化平權、社區營造團體，看到台灣基地協會的「平權地圖」充滿感動。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台中報導、攝影

台灣社區營造（社造）即將邁入新階段，希望融入多元平權、社會共創等議題，文化部長鄭麗君今（14日）特地到台中，走訪多個文化平權、社區營造團體，當她參訪推動性別平權的「台灣基地協會」時，看見整牆的「台中平權地圖」直說超感動，提起自己曾在上一屆國會推動婚姻平權，只是當時沒推成，但很高興這一屆推動成功了，認為「法律不能成為歧視的來源」，還說「所謂民主不是為我族爭取權益，應該是為他者。」當場圈粉一票人。此行同時宣告2019「全國社區營造會議」正式啟動，8月至9月將在全台辦理12場分區論壇，廣邀民眾參與討論「一起創造自己的家園」！

▲▼ 文化部長鄭麗君特地到台中走訪多個文化平權、社區營造團體，宣告2019「全國社區營造會議」正式啟動。（圖／記者林育綾攝）
▲921地震20年了，許多當時重建的社區，至今仍活躍地推動著家園的公共事務。

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鄭麗君形容台中是「社造生命的起源」，1999年921地震重創中台灣，也正是社區總體營造最佳的實踐場域，經過20年，即將邁入新的階段，因此說什麼都要在這裡舉辦社造論壇的啟動記者會，接下來12場論壇將在全台的北、中、南、東、離島各地輪流舉行，擴大邀請民眾一同參與。她也在今日走訪台中多個文化平權和社造團體，包括台灣基地協會、1095文史工作室、台灣新移民協會、石岡媽媽劇團、五分車懷舊公園⋯等。

性別平權努力「突破同溫層」

其中「台灣基地協會」的館長陳延翰年僅20多歲，從高二起就投入志工，推動性別平權至今。他分享，協會到台中各個商圈尋求「性別平權友善商家」時，曾經四處碰壁，有些店家甚至直接說「你們來這，會影響我們做生意！」而將他們趕走；不過如今團隊已經插旗一整片地圖，有越來越多商家願意加入推動性別平權，他們也持續努力「突破同溫層」，與更多人對話，讓人們破除對同志的迷思和污名。

▲▼ 文化部長鄭麗君特地到台中走訪多個文化平權、社區營造團體，宣告2019「全國社區營造會議」正式啟動。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣基地協會推動「性別平權友善商家」，從被排擠到逐漸插旗整個中台灣，這片地圖也感動了鄭麗君。

當陳延翰為鄭麗君部長介紹這片「性別平權友善地圖」時，鄭麗君看著不斷說「非常感動」，她想起自己曾經在上一屆國會推動婚姻平權，只是當時沒推成，但很高興這一屆推動成功了。而基地的人們也透露，5/24同婚專法通過那一天「我們大家都哭了！」

鄭麗君認為「法律不能成為歧視的來源」，還說「民主其實不是為了爭取『我族』的權益，而是為了『他者』爭取。」所謂的「他者」包括與自己有差異的族群，這番話也當場感動一票協會工作人員和志工。

▲▼ 文化部長鄭麗君特地到台中走訪多個文化平權、社區營造團體，宣告2019「全國社區營造會議」正式啟動。（圖／記者林育綾攝）

▲鄭麗君部長參訪台灣基地協會，認為「法律不能成為歧視的來源」，但重要的還是社會上大家能互相尊重差異。

鄭麗君說，法案只是基本，重要的還是「社會上大家能互相尊重差異」。她理解「要突破同溫層不容易」，也常常會有孤單、挫敗的時候，因此這些團體能成為族群互相支持的力量，非常重要，很感動看到基地裡有這麼多年輕人，願意為社會、為性別平權付出。

新住民姊妹帶路逛：你不認識的台中

▲▼ 文化部長鄭麗君特地到台中走訪多個文化平權、社區營造團體，宣告2019「全國社區營造會議」正式啟動。（圖／記者林育綾攝）

▲1095文史工作室負責人官安妮(右2)、新移民協會會長麥玉珍(右1) 帶路，為鄭麗君部長介紹東協廣場周邊新移民文化。

除了性別平權，「文化平權」也是當今社會要的一環，例如新住民、移工的文化。鄭麗君為此特別參訪了「台灣新移民協會」，瞭解該協會為新住民提供的各種幫助，讓台灣民眾更認識東南亞文化，進而彼此理解和交流。透過1095文史工作室和新住民姊妹們的帶路，參訪台中車站附近的「東協廣場」周邊，其中一間「印尼小吃店圖書館-尤莉的店」(Warung Mbak Yuli)，店主人尤莉已經來台25年，一說起自己的故事，忍不住聲淚俱下。

▲▼ 文化部長鄭麗君特地到台中走訪多個文化平權、社區營造團體，宣告2019「全國社區營造會議」正式啟動。（圖／記者林育綾攝）

▲「印尼小吃店圖書館-尤莉的店」主人尤莉（右）談到自己過去的故事，忍不住流淚。

尤莉不僅獨自在台灣將5歲兒子拉拔到30歲，也能體會異鄉人的孤單、無依無靠，因此特別在小吃店裡擺放一個「印尼小書櫃」，讓新住民們能看自己家鄉的書、文字，排解鄉愁，也時常陪伴外籍勞工們聊天排解心事、分享心路歷程、教新住民們買東西⋯等各種熱心，也因此被大家稱為「印尼媽媽」。

▲▼ 文化部長鄭麗君特地到台中走訪多個文化平權、社區營造團體，宣告2019「全國社區營造會議」正式啟動。（圖／記者林育綾攝）

▲尤莉在自己的小吃店裡設立「小圖書館」，讓新竹民能讀熟悉的文字，排解鄉愁。

鄭麗君看見尤莉哭泣，也擁抱安慰她說「謝謝妳辛苦的走過來，也謝謝妳選擇台灣，在這裡住下來，跟我們生活在一起，還有謝謝妳為移工朋友提供的服務。」她期望台灣每個社區能夠彼此互相支持，成為溫暖的家。還說，「今天讓新住民姊妹來帶路、為我介紹台中，成為我這輩子非常感動的體驗之一！」

明日社造：一起面對當代社會的挑戰

▲▼ 文化部長鄭麗君特地到台中走訪多個文化平權、社區營造團體，宣告2019「全國社區營造會議」正式啟動。（圖／記者林育綾攝）

▲鄭麗君宣告「明日社造」啟動，認為社造重要的主角是社會、是公民。

鄭麗君認為「從社區發展到社群」，這就是台灣民主社會的原型，政府雖然可以有自己的社造政策，「但社造重要的主體應該是社會、是公民」，因此透過凝聚人們對話和討論，政府從中一起學習、思考，才能擁有與時俱進的社造政策。

她定義社造就是大家一起面對「當代社會的挑戰」，無論是環境的考驗、產業的轉型，還有不同族群的交流，例如移工文化、多元性別平權等，「我們自己的家園，由我們自己來改造，自己來創造。

▲▼ 文化部長鄭麗君特地到台中走訪多個文化平權、社區營造團體，宣告2019「全國社區營造會議」正式啟動。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部在全台舉辦12場社造分區論壇，擴大邀請民眾共同參與。

文化部特別以「NEXT明日社造」為主軸，融入4大議題：公共治理、世代前進、多元平權、社會共創，8月18日起至9月底在全台舉辦12場分區論壇，擴大邀請民眾共同參與，廣納匯集各界意見後，將於11月30日及12月1日召開的全國社區營造會議中進行討論。

詳情可查詢：「明日社造-2019全國社造會議」活動網頁「明日社造-2019全國社造會議」FB粉絲團

▲▼ 文化部長鄭麗君特地到台中走訪多個文化平權、社區營造團體，宣告2019「全國社區營造會議」正式啟動。（圖／記者林育綾攝）

▲因921震災而生的「石岡媽媽劇團」，透過太鼓演出舒展肢體、重建心靈。

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