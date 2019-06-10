打造2026亞洲最大「活的鐵道博物館」　修復工程啟動！



▲台北機廠將打造成2026亞洲最大「活的鐵道博物館」，今（6/10）啟動員工浴室與總辦公室修復工程！（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

國定古蹟「台北機廠」在2017年啟動活化轉型計畫，預計在2026年成為亞洲最大「鐵道博物館」，今（6/10）修復工程正式啟動！首先修復啟動的是「總辦公室」及「員工澡堂」2個區域，文化部長鄭麗君提及，這裡不僅因建築特殊，曾吸引電影《露西》、周杰倫MV來取景拍攝，也富有濃厚的文化和歷史、人情記憶，期待打造成為一座「活的博物館」，將來有動態展示；更與交通部合作讓它是一座「會說故事的博物館」，同時也能是反思台灣的公共博物館。此外台北機廠預計在8月有第一波公開展覽，將會展示露天吊車、天車等，屆時鐵道迷、親子族群都很適合來參觀！



▲▼「國家鐵道博物館」今（6/10）在吉時正式啟動修復工程。



「國家鐵道博物館」今（6/10）正式啟動修復工程，文化部長鄭麗君、文化部政務次長蕭宗煌、交通部次長王國材、台灣鐵路管理局馮副局長輝昇、及過去許多廠長等人也現身，在吉時舉行開工典禮。這一次修復工程啟動，也象徵「國家鐵道博物館」的建置，從「全區整備」邁入新的「修復階段」，未來將會「分區開放」。

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▲「員工澡堂」是當年機廠員工們在一天辛勞後的沐浴空間，也是凝結情感的重要場所和儀式！

而本次修復的「員工澡堂」是以往廠區員工在一天辛勞工作後的沐浴空間，總建築師徐裕健分享，裡頭的圓形大澡堂是從前日本人參考美國的「洗面所」設計而來，他們將擁有蒸汽的洗面所「大型化」，加熱的蒸汽能將工作時沾上的煤油洗去，泡澡也成為當年機廠員工們凝結情感的重要場所和儀式！



▲員工澡堂更衣室。

徐裕健也說，當時澡堂的技工養成所，甚至是全台擁有最領先技術的技工團隊，有高階的鍛造、開模、電機技術。至於現在啟動的修復工程，還會隨時不斷檢視、修正，他認為每個歷史階段都很重要，無論是日治時期或是民國時期留下的設計，都能稱為「歷史」，但應該選擇人文意義最重大的階段，牽涉層面相當複雜，需要陸續與各界討論，在整修技術上也有許多挑戰，不能當作一般的整修建築「趕快修修」就好，因為整修古蹟象徵著國家的「文化力量」，如果文化共識不足，將會掩蓋許多歷史訊息，也阻礙國內的整修紀錄。



▲機廠員工們過去在這裡洗淨身上的煤油。

交通部次長王國材也分享，上午開車載他前來的司機提起，年幼時父親也在台北機廠服務，父子常在這個浴場共浴，如今「舊地重遊」很感動，回憶都湧上心頭了！期盼台鐵將來不僅提供珍貴的列車和機具，也要提供「員工故事」，讓這裡成為一座有故事的鐵道博物館，未來的子孫都能看見。

而他也說機廠在2015年成為國定古蹟後，許多台鐵人紛紛表示不捨，不過他實際到現場時仔細看過，更有感「這個地方不成為國定古蹟，哪裡才能？」因此感謝文化部的堅持。



▲▼ 除了員工浴室，總辦公室修復工程也同步啟動。（圖／記者林育綾攝）



文化部長鄭麗君也說，自己對「國家鐵道博物館」有三個期許，第一是期望它成為一座「活的博物館」，因為這裡保存著完善的鐵道軌道系統、修復技術、運作體系，將來會有動態展示；第二是會在與交通部合作下成為「會說故事的博物館」，標誌著勞動人的文化和記憶，還有啟動「藍寶寶」等柴油客車的修復典藏計畫，有許多相關的電影、音樂、文學等展示。最後則是希望這裡再現台灣的現代性，成為一個能「反思台灣的公共博物館」，這裡擁有許多能以21世紀視野來反省的課題，包括鐵道存在百多年來對台北生活的影響，還有社會學視野、國際視野。



▲文化部部長鄭麗君、交通部次長王國材等人頭戴安全帽，手拿小刷子，共同清理建材模型象徵修復工程啟動。

文化部目前也向行政院爭取成立「國家鐵道博物館籌備處」，因為涉及博物館學、文化資產、鐵道技術與文化等專業領域，需要更多專業人才加入。

此外台北機廠預計在8月有第一波公開展覽，將會展示露天吊車、天車等，屆時鐵道迷、親子族群都很適合來參觀！