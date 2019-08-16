改制水利會！藍、綠立委參選人都砲轟　黃金德：還沒有定案

▲桃園農田水利會年度會員大會陸續召開，蔡政府改制水利會成焦點。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2020立委大選，藍、綠參選人競相爭取水利農友選票，同聲怒轟蔡政府改制水利會！桃園農田水利會總幹事黃金德於該會會員大會表示，水利會的資產是屬於水利農友的，沒有一筆是國家的，如果要改制水利會，中央要說清楚；不過，到目前為止，水利會的改制，還沒有定案，相信會長黃金春會全力捍衛會員權益。

桃園農田水利會年度會員大會16日進行第3、4場，分別於大園區竹圍國中與菓林國小活動中心舉行，吸引千名水利農友參加，該會將於轄管灌區陸續召開39場會員大會，迄11月22日截止。

由於水利農友出席年度會員大會熱絡，藍、綠兩黨2020立委提名參選人吳志揚、黃世杰也都到場參加。對於蔡政府提出改制農田水利會為公務機關，砲口一致指稱，蔡政府做法是違憲，大開民主倒車、踐踏農民權益。黃世杰並以其律師的專業素養研擬一份「反對農田水利會改制說帖」，送請農委會等相關單位，期早日退回2018年8月農委會提出的「農田水利法」違憲草案！

▲桃園農田水利會年度會員大會陸續召開，吸引許多水利農友參加。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園農田水利會總幹事黃金德表示，會長黃金春執掌該會會務九年來，會有30坪以上的建地，1坪都沒有賣過，只有處分一些零星的畸零地，而該會人事支出一年一億四千萬，租金收入年增一億多，所以在這樣有效的財產管理之下，桃園田水利會的財務非常健全，也是全國潛在資產最多的水利會。

黃金德說，桃園農田水利會在會長黃金春永續經營前題下，會員福利越做越好，黃會長對於整個水利會將來的走向，也非常堅持，要求中央要改制水利會，一定要對水利農友權益說清楚，正視農友的強烈反彈！