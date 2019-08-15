桃園農博基地碳索生活館揭牌　打造寓教於樂的環教重鎮

▲桃園農博基地碳索生活館揭牌。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市新屋區農博基地「農博環境教育園區－碳索生活館」15日揭牌，市長鄭文燦表示，農博園區自明年起將轉型為常態性環境教育及戶外活動基地，匯集生態、能源、科技及在地文化等豐富的資源面向，更結合藝術家和設計師的創作，讓園區更貼近自然、展現減碳精神，打造寓教於樂的環教重鎮。



▲碳索生活館為桃園市第15處環境教育設施場所。（圖／桃園市政府提供）

「碳索生活館」入口意象的「生命之樹」就是以廢棄木棧板創作完成，全館運用自然採光，減少室內照明，也以挑高的屋頂和可調式百葉窗，達到通風、自然對流的效果，大量降低能源消耗，確實達到低碳環保的精神，並為桃園市第15處環境教育設施場所，成為園區內環境教育的示範亮點場域。



▲▼全館自然採光、挑高的屋頂和百葉窗，大量降低能源消耗成為園區內環境教育的示範亮點場域。（圖／桃園市政府提供）

鄭文燦說，目前農博基地由低碳暨環境教育中心營運，推動低碳永續的生活理念，並帶給大家更豐富的體驗及理念傳遞。園區內未來可提供展覽、露營、探索教育、冒險教育，市府也將結合新屋永安漁港的漁業文化，藉由推廣環境教育，串連生態旅遊產業，扎根環境意識，為市民打造優質的戶外活動基地。



環保局長呂理德表示，碳索生活舘以生活減碳、海洋污染議題為出發點，透過簡單有趣的互動設施及環教老師生動活潑的解說，讓民眾從體驗中瞭解目前的環境議題，並進而從生活中實踐綠色生活，共同努力回歸自然的美好。