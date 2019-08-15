鄰居凌晨到家中聊天過夜　她坐床邊叫醒對方竟遭性侵…哭喊：我有男友

▲小花在過程中驚恐喊「我有男朋友」，但仍遭蹂躪，案發後向另一半求救並報警提告。（圖／示意照／翻攝123RF免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園一名女子小花（化名）讓潘姓男鄰居到家中聊天、過夜，沒想到一早坐在床邊叫對方起床，竟是惡夢開始，遭色慾薰心的他硬上，不顧她哭喊「我有男朋友」。法官痛斥潘男讓被害人身心受創，判3年6月徒刑。

《聯合報》報導，潘男（39歲）暗戀小花，常找她聊天，進而取得對方信任；2018年2月某天凌晨0時許，他又去她家串門子，且因時間太晚沒回家，直接在對方家中過夜。

沒想到清晨5時多，潘男被坐在床邊的小花叫醒，竟一時「凍未條」，強壓對方身體、硬脫內褲性侵得逞，完事後囂張離去。

▼小花讓潘男在家中過夜竟遭性侵。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

小花在過程中驚恐哭喊、尖叫「我有男朋友」，但仍遭蹂躪，案發後向另一半求救並報警提告，要為自己討回公道；她事後也傳訊息痛罵潘男，「我要你別鬧，你還不停」、「我拒絕你，你有給我機會嗎」。

而潘男犯案後坦承犯行，辯稱是一時情不自禁。法官認為，被告清楚被害人作息，卻犯下性侵讓對方身心受創，雖想和解但遭拒絕，因此依強制性交罪判3年6月徒刑。全案可上訴。