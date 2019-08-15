　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄰居凌晨到家中聊天過夜　她坐床邊叫醒對方竟遭性侵…哭喊：我有男友

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒（圖／123RF）

▲小花在過程中驚恐喊「我有男朋友」，但仍遭蹂躪，案發後向另一半求救並報警提告。（圖／示意照／翻攝123RF免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園一名女子小花（化名）讓潘姓男鄰居到家中聊天、過夜，沒想到一早坐在床邊叫對方起床，竟是惡夢開始，遭色慾薰心的他硬上，不顧她哭喊「我有男朋友」。法官痛斥潘男讓被害人身心受創，判3年6月徒刑。

《聯合報》報導，潘男（39歲）暗戀小花，常找她聊天，進而取得對方信任；2018年2月某天凌晨0時許，他又去她家串門子，且因時間太晚沒回家，直接在對方家中過夜。

沒想到清晨5時多，潘男被坐在床邊的小花叫醒，竟一時「凍未條」，強壓對方身體、硬脫內褲性侵得逞，完事後囂張離去。

▼小花讓潘男在家中過夜竟遭性侵。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

▲桃園市徐姓男子去年4月邀女性友人參觀新房，竟霸王硬上弓性侵挨告。（示意圖／Pixabay）

小花在過程中驚恐哭喊、尖叫「我有男朋友」，但仍遭蹂躪，案發後向另一半求救並報警提告，要為自己討回公道；她事後也傳訊息痛罵潘男，「我要你別鬧，你還不停」、「我拒絕你，你有給我機會嗎」。

而潘男犯案後坦承犯行，辯稱是一時情不自禁。法官認為，被告清楚被害人作息，卻犯下性侵讓對方身心受創，雖想和解但遭拒絕，因此依強制性交罪判3年6月徒刑。全案可上訴。

ET快訊
10萬元坐頭等艙「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像
10萬元坐頭等艙配餐沒了　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒女
月薪2.3萬壓力大…39歲夜班女作業員伴母屍1年沒發現　房東
欣慰女兒考85分！爸一問真相曝光瞬間驚呆　網秒歪樓：岳父大人

關鍵字：桃園,性侵

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

穿短褲睡覺撩到姊夫指侵　小姨子痛醒尖叫「1小時後押去自首」

鄰居凌晨到家中聊天過夜　她坐床邊叫醒對方竟遭性侵…哭喊：我有男友

月薪2.3萬壓力大…39歲夜班女作業員伴母屍1年沒發現　房東進屋打掃嚇壞

國道3號「連環撞」1男1女受傷　曳引車剎車不及追撞翻覆

國二女遭性侵淚訴「家被你毀了」　父二審堅稱誣陷：她課業壓力大

騙漢光留守卻「帶同袍老婆赴日玩5天」　少校妻求償60萬逆轉剩0元

竹北暗夜大火3層樓透天厝全面燃燒　1男1女命喪火窟

中山高聯結車失控翻覆連環撞　2駕駛傷車輛回堵逾2公里

VIP室看書被摸…他進廁所「壓頭口0」告性侵　法官打臉：你自己脫褲

丁小芹淚崩認了「賣假名牌包」　曝低收身分、時薪200哭求緩刑

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

穿短褲睡覺撩到姊夫指侵　小姨子痛醒尖叫「1小時後押去自首」

鄰居凌晨到家中聊天過夜　她坐床邊叫醒對方竟遭性侵…哭喊：我有男友

月薪2.3萬壓力大…39歲夜班女作業員伴母屍1年沒發現　房東進屋打掃嚇壞

國道3號「連環撞」1男1女受傷　曳引車剎車不及追撞翻覆

國二女遭性侵淚訴「家被你毀了」　父二審堅稱誣陷：她課業壓力大

騙漢光留守卻「帶同袍老婆赴日玩5天」　少校妻求償60萬逆轉剩0元

竹北暗夜大火3層樓透天厝全面燃燒　1男1女命喪火窟

中山高聯結車失控翻覆連環撞　2駕駛傷車輛回堵逾2公里

VIP室看書被摸…他進廁所「壓頭口0」告性侵　法官打臉：你自己脫褲

丁小芹淚崩認了「賣假名牌包」　曝低收身分、時薪200哭求緩刑

中職／統一結束花蓮8天7戰　下周6連戰6先發林子崴上陣

大便超臭＝警訊！醫點「8排泄狀況」看腸道生病沒...下次可先別沖

韓妞、歐美女生都抵擋不住「嫩黃色」的魅力　從頭到腳都默默全包了

1997年香港回歸後首次！　日本發布赴香港危險警訊

德州槍擊案63歲妻子亡　寂寞夫日夜睡墳旁「她曾是全世界」邀大家參加喪禮

辛辛那提女網／謝淑薇1日2勝　下輪對球后大坂直美

新台幣開盤貶0.8分　以31.41元兌1美元開出

美股重挫3％　台股早盤重挫逾百點...創近六個交易日新低

穿短褲睡覺撩到姊夫指侵　小姨子痛醒尖叫「1小時後押去自首」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

社會熱門新聞

39歲夜班女作業員伴母屍1年　..

丁小芹淚崩認賣假包　曝低收身分..

太平富二代槍手出殯　100輛超..

2歲童反鎖在車裡…爸爸要求破窗..

少校帶同袍妻出國　二審逆轉免賠

讓鄰居到家中「聊天過夜」　她叫..

女研究生遭同學強行脫褲衝刺　隔..

華航機師隱瞞病史　心臟裝支架飛..

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被..

國二女遭父性侵　淚訴家被毀了

竹北3樓透天厝大火　2人命喪火..

重機撞上休旅車　1死2傷慘劇

他「壓頭口O」告性侵　法官打臉..

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已..

更多熱門

相關新聞

國二女遭父性侵　淚訴家被毀了

高雄少女小花（化名）2017年5月遭父親性侵，當時才就讀國中二年級的她選擇隱忍，後來實在是承受不住壓力才向老師等人求助，一邊哭一邊說怕家人知道之後，家庭會因此破裂。而這名獸父一審被依強制性交罪判處5年6月有期徒刑，他否認性侵女兒，檢方則認為量刑太輕，雙方皆提出上訴；高雄高分院二審依舊不採信父親的說詞，但認為原審量刑妥當，最後駁回上訴，維持原判。

桃園「美國路」　感恩協助興建水庫

他「壓頭口O」告性侵　法官打臉：你自己脫褲…

桃市舉辦　AIT@40—1979年後美台關係展

女研究生遭同學強行脫褲衝刺　隔天狂吞抗憂鬱藥自殺

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

彰化有天體營？男女交雜肉色曝光

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

她「為私奔假死」　活活燒出女焦屍

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

迪士尼女星宣布拍A片！性愛「真槍實彈」

柯昱安辭北市副發言人：我的極限就到這裡

賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

丁小芹淚崩認賣假包　曝低收身分求緩刑

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面