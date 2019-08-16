雲端最前線／桃園「結義」恐生變　郭柯王同框喬不攏？

新聞節目中心／綜合報導

郭柯王結盟態勢逐漸成形，三方預計18日在桃園的宗教祈福活動上同框，而幕僚會前會搶先在15日登場。對於幕僚會面結果，郭王似乎還有歧見?永齡基金會執行長劉宥彤表示，桃園巨蛋的法會活動，還未確定三方是否一同出席，也不強求當天公開碰面，一切順其自然。而號稱「喬王」的王金平是否甘願放棄正位，成為輔助角色？值得持續關注。《雲端最前線》16日邀請台北市議員鍾小平、永齡基金會顧問郭昕宜、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入探討「郭柯王」的走向與發展。

▲郭台銘。（圖／郭台銘辦公室提供）



針對「郭柯王」將於桃園首次同框一事，三方幕僚搶先在15日會面商討事宜，據了解，商討內容除了確認當天到場的時間等細節外，三人的座位也被安排在一起，屆時將有自然的互動。至於接下來的合作可能，熟悉內情人士則以「桃園三結義」中的劉備與關公在結拜時共曰「如此甚好」4字來形容，引發關注。

另外，前高雄縣長楊秋興因揭發韓國瑜「隱私」，遭到國民黨高雄巿黨部召開考紀委員會，決定祭出黨紀處分，拍板定案開除黨籍。對此，楊秋興15日下午親上火線，痛批國民黨「比威權還威權」，正式宣布主動退出。令人擔憂的是，自韓國於出線後紛爭不斷，若國民黨此舉引發黨內反彈聲量，2020還有望團結打贏選戰嗎？《雲端最前線》16日邀請台北市議員鍾小平、永齡基金會顧問郭昕宜、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入探討「郭柯王」的走向與發展。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。