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半個台灣「完全紫爆」！超強雨彈還要炸...專家驚曝：大雨再下4－7天

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▲▼未來一周中南部常有大雨。（圖／翻攝自臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲半個台灣紫爆，中南部會有局部大雨或豪雨發生。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者許凱彰／綜合報導

受到西南風持續增強的影響，中央氣象局表示，17日（六）以前中南部地區易有強降雨，且還有局部大雨或豪雨發生的機率，山區更有較持續性的降雨。除此之外，《台灣颱風論壇｜天氣特急》也在粉專上分享未來一周可能的天氣型態，圖中可見在新竹以南的地區幾乎「一片紫爆」。

▲▼0815天氣圖。（圖／翻攝自中央氣象局、台灣颱風論壇｜天氣特急粉專）

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▲中南部受到西南風的影響，易有強降雨。（圖／翻攝自中央氣象局）

氣象局說到，西南風從15日起至17日偏強，中南部山區有持續性降雨，平地則因海峽產生的對流雲系移入，會出現短時強降雨，有局部大雨或豪雨發生機率，直到17日影響才會逐漸緩和。不過，18日（日）開始換低壓帶接力影響，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區則有局部短暫陣雨或雷雨，不穩定天氣可能會持續到22日（四）。

▲▼0815天氣圖。（圖／翻攝自中央氣象局、台灣颱風論壇｜天氣特急粉專）

▲不穩定的天氣型態將可能延續到22日。（圖／翻攝自中央氣象局）

臉書粉絲專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》在15日下午PO了一張「紫爆圖」且發文提到，自從利奇馬颱風遠離，柯羅莎颱風開始往日本移動之後，台灣就處於強西南風的天氣型態，讓中部南部動不動就下大雨，北部東部也漸漸轉為白天雲多、下午有時會下雨的天氣。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》還說到，這樣的天氣型態可能持續「至少4至7天」，因為太平洋高壓宣布罷工，留下西南風及低壓帶影響，尤其是中南部位於風雨最前線，下午到初晚，內陸及山區易有強降雨，午夜至清晨，市區及平地易有強降雨。

▼山區地區容易有強降雨的發生。（圖／中央氣象局）

▲▼氣象局9縣市豪大雨特報！周五一早強降雨　通勤族。（圖／中央氣象局）

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關鍵字：西南風,大雨,柯羅莎颱風,西南氣流,紫爆,氣象局,中央氣象局,氣象雲

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