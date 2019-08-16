雨彈轟高屏！11縣市豪大雨「山區紫爆」　雷暴雨再炸4天…吳德榮：還沒結束

▲定量降水預報。（圖／翻攝中央氣象局，下圖）

記者葉國吏／綜合報導

受到西南風影響，雨炸中南部。嘉義、高雄山區目前累積雨量已經超過400毫米。氣象局也針對11縣市發佈豪大雨特報。高屏山區預測雨量超過200毫米，呈現紫色警示。

中央氣象局指出，今(16)日西南風持續偏強，中南部地區有陣雨或雷雨，其中山區降雨時間長，屬於持續性的降雨，至於平地則在15日深夜至今天上午這段期間容易出現全面而明顯的雨勢，尤其嘉義以南山區更有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，中南部民眾不可輕忽。

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▲衛星雲圖。

新竹、苗栗及台東也有局部短暫陣雨，而其他地區則為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣，其中大台北及宜蘭午後降雨機率和今天相比會提高不少；溫度方面，中南部降雨明顯，高溫在30度上下，其他地方則約33、34度。

氣象局發佈警示，提醒南部、中部山區有局部大雨或豪雨發生，苗栗、中部平地及台東山區亦有局部大雨發生的機率。氣象局也針對台中、南投、雲林、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發佈豪雨特報；苗栗縣、彰化縣、嘉義市、台東縣發佈大雨特報。

▲截至清晨5點30分，高屏山區雨量已經累積超過100毫米。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今日至週日(16至18日)「西南季風」挾帶低層水氣增，大氣「對流不穩定度」高；迎風面有局部陣雨或雷雨，有激發「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的機率，並有連日大量降雨的潛勢。

背風面北部、東半部大多為多雲時晴，局部地區偶而有短暫陣雨；北部、東半部白天在未降雨時，天氣悶熱。今日氣溫：北部26至35度、中部25至31度、南部24至32度、東部25至35度。

▲全台11縣市豪大雨特報。

下週一、二(19、20日)台灣都在「季風低壓」環流內，大氣很不穩定，激發「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及連日大量降雨的天氣型態，尚未結束，仍需持續注意！

下週三、四(21、22日)大氣漸趨穩定，天氣逐漸好轉，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區。下週四20時在菲律賓東方海面，有熱帶擾動發展的跡象，但由於是7天的模擬，現在討論它，太早了！需再觀察。