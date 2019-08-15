最強雨彈來了！9縣市豪大雨特報　氣象局示警：周五防強降雨

記者柯沛辰／綜合報導

西南風持續增強，中南部15日白天大雨下不停。中央氣象局表示，受到西南風影響，今明兩天雨勢將最為明顯，持續一路下到周六，提醒中南部民眾16日上班時間可能遇到短時強降雨，雨勢較大，需特別注意。

氣象局15日晚間針對全台9縣市發布豪雨特報，彰化縣、南投縣、雲林縣及台東縣15日晚間至16日上午會有局部大雨，或短時強降雨；嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東縣則有豪雨發生機率。

請繼續往下閱讀...

▲氣象局針對9縣市發布豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今晚至明（16）日彰化以南、南投地區、臺東山區有局部大雨，屏東縣山區有局部豪雨發生的機率。尤其這兩天適逢大潮，低窪地區要注意淹水；中南部山區受西南風影響，會出現持續性降雨，務必注意坍方及落石

氣象局指出，西南風15日到17日偏強，中南部山區有持續性降雨，平地則因海峽產生的對流雲系移入，會出現短時強降雨，有局部大雨或豪雨發生機率，直到17日（六）影響才會逐漸緩和。

不過，18日（日）開始換低壓帶接力影響，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區則有局部短暫陣雨或雷雨，不穩定天氣可能持續到22日（四）。

▲雷達合成回波圖。（圖／中央氣象局）

另外，臺中以北、東南部沿海地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有8至9級強陣風；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海地區有長浪發生機率，其中東北角海邊容易出現瘋狗浪，海邊活動要注意安全。

氣溫部分，北部、東部15日高溫可達33、34度，中南部地區降雨明顯，高溫僅在30度上下。

▲西南風增強，氣象局提醒中南部嚴防豪大雨。（圖／中央氣象局）