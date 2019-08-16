快訊／嘉義、高雄警戒升級！大豪雨炸山區　彭啟明曝「熱帶擾動接力」

▲嘉義、高雄山區大豪雨特報。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到西南風影響，氣象局針對全台11縣市發佈豪大雨特報，其中嘉義、高雄山區更是發出大豪雨警戒。氣象達人彭啟明則透露，這樣水氣較多的天氣型態要持續到下週三（21日），「接下來就是觀察菲律賓東方擾動的發展，有低壓發展的機會，如果有機會發展，台灣附近的水氣將逐漸減少」。

氣象達人彭啟明發文表示，這波降雨熱區在西半部靠山區，例如高雄的桃源區就超過兩百毫米，南投竹山、嘉義大埔、高雄六龜等也超過一百五十毫米，目前降雨有趨緩，但靠山區仍殘存閃電雷擊發展，仍要留意零星的大雨。

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▲彭啟明透露下週有熱帶擾動。（圖／記者葉國吏翻攝）

彭啟明透露，這波較強的西南風，在周六開始會逐漸減弱，周末開始較不易出現很強西南風針對中南部很特定的強降雨，會逐漸有些轉換，不過要留意整個西南季風的低壓情境的態勢仍持續，台灣附近的水氣仍多，仍有午後雷陣雨發展的態勢。

彭啟明指出，這樣水氣較多的情境，要持續到下周三，接下來就是觀察菲律賓東方擾動的發展，有低壓發展的機會，如果有機會發展，台灣附近的水氣將逐漸減少，而也要留意後續可能低壓動態的發展。目前還是颱風發展的旺季，還是要留意。

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