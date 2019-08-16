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今夏超強回憶殺！Qoo把童年帶回來了　三款超燒新包裝重新被圈粉

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▲▼美粒果Qoo柳橙汁白葡萄汁。（圖／記者湯興漢攝）

▲七、八年級生的童年記憶就是它！超可愛的酷兒重出江湖，美粒果把Qoo帶回來了，堪稱今夏最可愛的回憶殺！（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

每隔一段時間就會出現經典懷舊文，勾起你的童年記憶，無論是Game Boy、任天堂、彈珠汽水、戳戳樂、尪仔標……每每都讓七、八年級生掉進童年回憶的漩渦，久久不能自拔。系列懷舊文中最能引起共鳴的就是飲料跟零食了！最近在Dcard美食版上出現一篇求助文，就是希望廣大卡友們能提供Qoo飲料的線索，卡友們紛紛在PO文底下留言，分享自己的童年記憶。

▲▼Qoo。（圖／翻攝自YouTube）

▲每一位七、八年級生只要看到酷兒就自帶旋律，馬上就會跟著唱「喝的時候Qoo～喝完臉紅紅～」（圖／翻攝自YouTube）

「有種果汁真好喝～喝的時候Qoo～喝完臉紅紅～」這個廣告詞一出現，相信各位七、八年級生腦海中一定自動響起旋律，Qoo（酷兒）飲料在1999年推出，因為可愛的卡通形象以及超洗腦的旋律，柳橙、葡萄、蘋果三種口味一上市即引起風潮，大家人手一瓶、隨時隨地哼著「喝完臉紅紅～」的廣告歌曲，Qoo漸漸淡出台灣市場後，令許多人相當不捨，才有此番「還我Qoo飲料！」的Dcard文，卡友留言表示「1月的時候去東京想說吃個麥當當，結果看到飲料有Qoo根本快哭出來，時代的眼淚啊啊啊」、「我家裡還有一個他的娃娃！我跟我媽帳號也都是QOO開頭哈哈哈」、「Qoo超級可愛的啦，這麼可愛的東西居然在台灣消失(;´༎ຶД༎ຶ`)周邊也超難買ㄉ哭哭」。

▲▼美粒果Qoo柳橙汁白葡萄汁。（圖／記者湯興漢攝）

▲此次美粒果Qoo推出柳橙與白葡萄口味，共有三款不同包裝，可愛度不減還重新被圈粉。

各位七八年級生，美粒果把你們的童年帶回來了！美粒果Qoo推出新包裝與大家見面，換裝後的Qoo可愛不減，柳橙口味有兩款包裝，以酷兒戴著草帽跟大吃剉冰的卡通圖樣呈現熱帶風情，白葡萄口味則是酷兒前進海底探險的可愛模樣，不只讓人回憶起童年時光，時隔多年又再次被酷兒圈粉了啦。

即日起至9月30日止，凡購買印有「Qoo」包裝的「美粒果」柳橙汁、白葡萄汁，轉開瓶蓋，就有機會得到限量的「Qoo」懶骨頭沙發及造型抱枕。今年夏天，就讓「Qoo」陪你一起慵懶酷一夏！

▲▼美粒果Qoo柳橙汁白葡萄汁。（圖／記者湯興漢攝）

▲閨密相聚喝的不是Qoo，是青春的歲月。

▲▼美粒果Qoo柳橙汁白葡萄汁。（圖／記者湯興漢攝）

▲美粒果主打果汁混合果粒的飲品，口感十足。

美粒果主打「讓消費者體驗果汁混合果肉的絕佳口感」，果汁中可看到大量果粒，柳橙汁以柳橙原汁搭配柳橙果肉，口感濃厚香甜，白葡萄口味還添加了蘆薈果肉，口感十足，讓閨密們重新相聚，回味以前相約投販賣機，兩人一起喝一瓶Qoo的時光，「姐喝的不是Qoo，是青春的記憶。」

即日起至9月30日止，凡購買印有「Qoo」包裝的「美粒果」柳橙汁、白葡萄汁，轉開瓶蓋，
就有機會得到限量的「Qoo」懶骨頭沙發及造型抱枕。今年夏天，就讓「Qoo」陪你一起回憶青春吧！
活動詳情請見: http://www.coke.com.tw/zh/MMxQoo2019/

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關鍵字：回憶,童年,Qoo,美粒果,酷兒,果汁,飲料

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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