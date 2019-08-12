天氣熱把汽水當水喝！　30歲上班族以為中暑...「血糖狂飆20倍」身亡

▲年輕人把汽水當水喝，沒想到喝到自己送命。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

江蘇省蘇州市一名天天把汽水當水喝的上班族，近日突然感覺身體不適，原本以為只是天氣熱中暑，就醫檢查才知道自己得了糖尿病，而且血糖值比正常值超出20倍，最後病情過重即使醫生盡力搶救，仍不幸身亡。

30歲的王姓男子近來覺得自己渾身無力、容易口渴也很常上廁所，但以為自己只是中暑便沒有於第一時間就醫，而且只要一口渴就喝碳酸飲料解渴，結果症狀不但沒緩解反而愈來愈嚴重，終於在上周二（6日）晚上被友人送至蘇州科技城醫院急診。

王男就醫檢查發現，身高178公分的他，體重竟然破113公斤，且血糖值高達110mmol/L，比正常人一般的3—6mmol/L高了將近20倍，同時還有酸中毒、高血鉀電解質紊亂等現象，確診罹患「高血糖高滲綜合症」，最後不治身亡。

蘇州科技城醫院急重症醫學科主任汪明燈表示，高血糖高滲綜合症是糖尿病急性代謝紊亂的一種臨床類型，王男雖然年輕，但不知道自己有糖尿病，平時又喜歡把飲料當水喝，因為攝取水份不足漸漸出現嚴重脫水，導致病情加重，民眾如發現自己有多飲多食多尿、體重莫名下降、乏力等症狀，一定要盡速就醫。