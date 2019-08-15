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第8年來台！「香港週」9月登場　殿堂級大師作品免出國就能欣賞

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▲▼ 「香港週2019@台北」（圖／香港週2019@台北）

▲藝術表演控每年必追！2019香港週將於9/18-29在台北登場。（圖／香港週2019@台北，下同）

記者林育綾／台北報導

邁入第8年的「香港週2019@台北」先前受到香港機場關閉影響，緊急取消預告記者會，卻有不少鐵粉照樣敲碗期待，正式活動將於9月18日至29日登場！今年的主題是「文本．舞台」，除了改編經典鉅作，讓字句跳脫書頁，以舞蹈、音樂、戲劇等形式躍上舞台，還有香港殿堂級大師作品、台港交流演出作品，一票難求、好看到哭的演出和展覽，免出國就能欣賞。

「香港週@台北」由港台文化合作委員會主辦，今年邁入第8年，已成為年度的文化交流盛事，更是藝術表演控每年必追名單。今年將有5個演藝節目、1場大型展覽，除了有香港殿堂級大師的作品外，亦有與台灣藝術家合作的演出，「香港週」不僅促進港台藝術家的交流，也讓人領略香港的內在魅力。

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▲▼ 「香港週2019@台北」（圖／香港週2019@台北）

▲香港殿堂級編舞家黎海寧作品《冬之旅．春之祭》。

首先登場的是城市當代舞蹈團《冬之旅．春之祭》，該舞蹈團是香港最具當地特色的現代舞團，今年剛好成立40周年，編舞家黎海寧選取兩部音樂鉅作，《冬之旅》節選自1827年舒伯特所作的同名聯篇歌曲，描述流浪者在寒冬中，孤獨的內心掙扎；《春之祭》則以斯特拉溫斯基作曲、尼金斯基編舞的經典舞碼為題材，呈現首演時編舞家、表演者與觀眾之間的權力鬥爭，今年更特邀台灣舞蹈家周書毅參與演出。 

▲▼ 「香港週2019@台北」（圖／香港週2019@台北）

▲《馬克白的悲劇》將莎士比亞的經典鉅作《馬克白》(Macbeth)改編，講述一對現代男女於夢中穿越時空。

而「香港週」第2場演出，由鄧樹榮戲劇工作室帶來《馬克白的悲劇》，將莎士比亞的經典鉅作《馬克白》(Macbeth)改編，講述一對現代男女於夢中穿越時空，成為馬克白夫婦，為奪皇位而展開殺戮。導演鄧樹榮被香港法國文化協會《東西譚》雜誌譽為「香港最具才華導演」之一，曾三奪香港舞台劇最佳導演獎，他的作品既忠於原著，也留給觀眾無限想像空間。這部作品曾於倫敦莎士比亞環球劇場演出，獲得廣大迴響，被藝術總監Dominic Dromgoole譽為「最佳的《馬克白》版本」。

▲▼ 「香港週2019@台北」（圖／香港週2019@台北）

▲香港小交響樂團演出《小城大兵的故事──魔鬼回歸》展現無限創意。

第3場演出由香港小交響樂團演出的《小城大兵的故事──魔鬼回歸》，香港小交響樂團今年迎接20歲生日，展現無限創意，音樂會將呈獻三首音樂作品，第一首為特別委約香港獲獎年輕作曲家盧定彰全新創作的《秋色若舞》，它以波洛克畫風的樂曲為音樂會營造色彩變幻莫測的意境；第二首莫札特《第五小提琴協奏曲》邀得台灣小提琴家曾宇謙擔任獨奏；最後有斯特拉溫斯基《大兵的故事》，配上舞蹈與旁述，並由香港舞蹈家伍宇烈編舞，作品曾於2008年獲頒「香港舞蹈年獎」。這次樂團再與伍宇烈和亞洲現代舞壇一眾高手合作，傾力演出。

▲▼ 「香港週2019@台北」（圖／香港週2019@台北）

▲▼室內歌劇《鬼戀》來自著名文學家徐訏的同名短篇小說。

▲▼ 「香港週2019@台北」（圖／香港週2019@台北）

第4場演出為室內歌劇《鬼戀》，來自著名文學家徐訏的同名短篇小說，原著描寫曾為革命志士的「鬼」在面對革命失敗以及同儕被捕或犧牲，決心做鬼，後遇到男主角「人」。徐訏的小說當年轟動文壇，更3度登上大螢幕。這段上世代浪漫派作家筆下的人鬼故事，在作曲家陳慶恩、編劇家意珩、日籍導演菅尾友以及知名指揮家廖國敏的創意交織下，破天荒改編成歌劇，將於台北盛大演出，也是許多粉絲期待的亮點之一。

▲▼ 「香港週2019@台北」（圖／香港週2019@台北）

▲「香港戲劇教父」毛俊輝博士帶來講座《談戲風生—毛俊輝說文本、舞台、表演》。

而第5場為「香港戲劇教父」毛俊輝博士帶來講座，他擁有極資深的舞台經驗，曾獲多個藝術獎項，將在今年香港週舉辦《談戲風生—毛俊輝說文本、舞台、表演》，現身說法分享他多年將文本改為舞台作品的心得，並邀請到台灣詩人羅智成、香港資深舞台劇演員劉雅麗以及「粵調天后」演唱家胡美儀擔任與談人，跟大家分享他的創作經驗與獨到見解，並真情剖白劇場創作的二三事。此座談也會另設展覽，讓台灣戲迷們一睹毛Sir的創作歷程。
▲▼ 「香港週2019@台北」（圖／香港週2019@台北）
▲「香港插畫X創意設計品牌展」 9/18-9/29 將於台北華山文創園區登場。
「香港週2019@台北」除了精彩的演藝節目外，更設有由創意創業會籌劃的「香港插畫X創意設計品牌展」，分為「i-香港」原創插畫展及「i-創意」設計品牌展兩部分。「i-香港」展現藝術家「以視覺說故事」的無限原創力，展出多位優秀插畫家以指定文本為題而創作的數十幅畫作；「i-創意」則是展出香港插畫家及設計師在潮流、動漫及授權設計等多方面的相關產品，如猿創作等超人氣品牌。展覽期間除了有經驗分享會、簽名會，亦設有好玩的擴增實境（AR）遊戲，適合不同年齡層參與，展覽將開放免費入場。

▲▼ 「香港週2019@台北」（圖／香港週2019@台北）

▲香港插畫師林皮Lam Pei的畫作，林皮為第三屆中華區插畫獎「中華區最佳品牌插畫獎」季軍得獎者。
「香港週2019@台北」將於9月18日至9月29日舉行，將持續促進港台兩地的藝文交流，呈現香港藝文潛力與豐沛的創作能量，展現多元兼容的豐富面貌，讓台灣民眾親身體驗香港深厚的文化和創意底蘊。詳情活動可至網頁「香港週．台灣 Hong Kong Week in Taiwan」粉絲專頁  查詢。

「香港週2019@台北」活動一覽

城市當代舞蹈團《冬之旅．春之祭》 9/18、9/19 @臺北市中山堂中正廳

鄧樹榮戲劇工作室《馬克白的悲劇》 9/20、9/21 @水源劇場

香港小交響樂團《小城大兵的故事—魔鬼回歸》 9/27 @兩廳院—音樂廳

室內歌劇《鬼戀》 9/27、9/28 @臺藝大藝文中心臺藝表演廳

談戲風生—毛俊輝說文本、舞台、表演 9/28 @華山1914文化創意產業園區—西2館

創意香港「香港插畫X創意設計品牌展」 9/18-9/29 @華山1914文化創意產業園區—西1館

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