韓國瑜麻將照風波延燒　藍議員「一張照」酸民進黨：這才叫賭博

▲ 韓國瑜麻將風波持續延燒。（合成圖／翻攝林智紅臉書、記者洪正達攝） ）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長韓國瑜聲稱自上任以來從未打過麻將，結果卻遭高雄市議員林智鴻拿照片打臉，引發一連串風波。對此，台北市議員汪志冰15日於臉書放上一張新聞畫面，酸民進黨什麼才叫「賭博」！

汪志冰批評，憑著一張照片說故事，韓國瑜過年時家庭衛生麻將，硬被說成現在進行式的喝酒打牌，民進黨可不可以長進點？還放上行政院副院長陳其邁的爸爸陳哲男在濟州島賭場，狠酸「我吿訴民進黨，什麼才叫『賭博』！」

日前韓國瑜稱自己上任後「沒再打過一場麻將」，遭林智鴻PO照打臉，爆料韓國瑜在過年期間，與立委許淑華等人在峇里島度假時打過麻將。韓國瑜則解釋，他指的是在高雄市沒有打過麻將，並質疑根本是有心人士用「國家機器」監視他。

林智鴻15日親上火線回應，提供照片者本人的手機，時間顯示為2019年2月4日23時32分，真真確確，由手機拍的照片。為了確保真實性，還向他求證手機品牌與型號，此外，當事人向他說，看到韓國瑜出現，覺得驚訝所以拍下照片。直接打臉韓國瑜「國家機器」的說法。

林智鴻表示，政治人物公開講話要有所本，不能打迷糊仗，「韓國瑜說國家機器監控，請他說出誰監控？誰指示？」限期下午5時前提出具體證據並公開說明，「若韓國瑜提不出具體證據，須公開道歉，並承諾退出政壇。」

▲汪志冰PO出陳哲男在賭場的照片，酸民進黨這才叫賭博。（圖／翻攝汪志冰臉書）

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