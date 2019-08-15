誰來挑戰藍營立委沈智慧　綠營鎖定2名年輕「非檯面民代」

▲好民文化協會理事長楊宗澧表達願意接受徵召，挑戰沈智慧。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市有8個立委選區，民進黨僅剩第五選區（北屯、北區）還沒有人選，長期和民進黨一樣秉持本土意識的好民文化協會理事長楊宗澧表明願意加入民進黨，接受徵召投入該選區，挑戰國民黨現任立委沈智慧，不過，據了解，民進黨中央目前尚未討論是否徵召楊，同時已鎖定2名有熱情參與政治的年輕世代，人選最快（21日）下周三確定。

民進黨日前和台灣基進合作，推出發言人陳柏惟到第二選區挑戰現任立委顏寬恒後，台中的8個選區中，僅剩第五選區（北屯、北區）人選未定。

今年4月13日，中國和平統一促進會原訂在台中市舉辦和平統一大遊行，後來因故取消，包括好民文化協會、公投護台灣聯盟等逾20個民間團體，人數3、4百人，仍然在台中火車站舊站前廣場舉行演講，高喊「二七精神、抗中護台」口號，當時整個活動就是由好民文化協會理事長楊宗澧主持。

楊宗澧說，國民黨總統參選人韓國瑜或是可能參選的郭台銘、柯文哲，都是傾中甚至親中立場，一旦他們當選，台灣很可能就成了明天香港，這就是他要跳出來參選的原因，他願意加入民進黨，接受徵召，挑戰沈智慧。

楊還說，他幾周前就向民進黨中央表達意願，但至今未得到回應，不過，他也說，「成功不必在我」，他最大目的是要結合本土意識的民眾，一起抗中保台。

據了解，民進黨中央尚未討論是否徵召楊宗澧；而檯面上的民代也都因為不同考量不會徵召，目前已鎖定2名有熱情、有亮點的年輕世代擇一，下周三就會公布人選。