譴責殺警犯泯滅人性　沈智慧：民進黨以「廢死」助長殺人

▲國民黨立委沈智慧。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

台鐵3日晚間發生警察在台鐵班車上調解補票糾紛，卻慘遭鄭姓男乘客持水果刀捅殺腹部，當場肚腸外露，送醫搶救告不治。國民黨立委沈智慧4日質疑，難道殺警案還要和小燈泡事件一樣，在民進黨的廢死政策，以兩公約及「精障」的庇護下，再度讓國人失望，凶嫌又可以逃過「殺人償命」嗎？

沈智慧嚴厲譴責凶嫌泯滅人性，也為殉職員警感到悲傷，她祝願殉職員警的母親能夠渡過艱難的喪子之痛。沈智慧說，從這件突發慘案，再度證明民進黨以及廢死組織，一直以來，在台灣社會長期推動濫情的刑事司法政策，造成嚴重的錯誤與禍害。

沈智慧說，她曾經就「依法執行死刑」多次質詢，希望對「隨機殺人致死者」應處死刑，甚至在修刑事訴訟法時，一再提出應將隨機殺人致死者處以死刑，但是司法院秘書長呂太郎、法務部長蔡清祥、法務部次長蔡碧仲都以我國已通過廢死兩公約，所以「無法同意」隨機殺人致死者判處死刑。

沈智慧遺憾表示，以小燈泡事件為例，殺人犯以「精障」加上兩公約，得以逃過死刑。她質疑，難道一再的惡意隨機殺人，都可以假借「精障」和兩公約，當做免死保護傘嗎？沈智慧強調，她誓言捍衛善良百姓的生命安全，以及為冤死的無辜者討回「司法正義」，一定再戰下屆立委持續修法，讓喪心病狂的惡意隨機殺人者判處死刑，以維護人民生命安全的「人間正義」。

沈智慧指出，總統蔡英文和民進黨權貴、民進黨立委搭配少數人，在台灣灌輸「廢除死刑」的觀念，讓多數台灣人民、乃至於執法者陷於一個危險的生活環境，讓台灣墮入「殺人者免死的犯罪天堂」險境。她認為，民進黨和蔡英文廢死的主張，助長了「殺人者免死」的觀念，間接成為幫凶，都是對不起台灣人的罪魁禍首，應該向全民道歉。