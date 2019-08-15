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全家看輔導級電影！售票員需女兒證件　爸拿不出吼：你看不出來她幾歲嗎？

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▲▼ 這位爸爸無法出示女兒證件，大聲嚷嚷要經理出來 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲這位爸爸無法當場出示女兒證件，大聲嚷嚷要經理出來 。（圖／翻攝自爆料公社）

記者張嘉晏／綜合報導

規定如果不需遵守，那訂定規則做什麼？一名網友在臉書爆料，他表示今日在排隊買電影票時，前方一家人似乎因為無法出示證件，所以無法購買輔導級的電影票。不料這家爸爸卻朝著售票員吼說「你看不出來她幾歲嗎？」還堅持要經理出面處理，網友們全都看不下去罵翻了。

「服務業真的很難，尤其暑假。」一名網友今（15日）下午在臉書「爆料公社」中貼出一支影片，他表示自己在高雄某影城排隊買票時，前方有位爸爸帶著妻小來看電影，無奈他們因為要看輔導級電影，售票員工要求出示小孩年滿12歲的證件，沒想到卻引發爸爸不滿。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，這位爸爸知道要證件後便開始對著售票員大吼，「你會看不出來她幾歲嗎？那你怎麼不叫我出示證件？」隨後還持續大聲嚷嚷，要求要經理出面處理，影城員工也只能無辜照辦。

對此原PO也大嘆身教的重要性，「遵守規則很難嗎？好好看電影的興致，您覺得您女兒還有心情看嗎？」

▲▼電影院。（圖／資料照）

▲電影院示意圖。（圖／資料照）

網友們看完則是回應，「可憐的家長先出示一下腦袋好不好」、「鬼月快結束了，再忍耐些」、「有的話直接出示不就好了，沒有就走人；叫經理來是要多讓一個人知道你的無知與低水準嗎？」、「就看不出來啊！不然幹嘛索取證件」、「小孩的臉被你丟光光了」、「台灣最美的『瘋景』是人」。

事實上根據電影分級規定，各影城都有明訂，觀影者必要時需出示證件證明自己的年紀才能購票。然而也曾有不少影城員工抱怨，即使第一線守住了，很多時候上頭的長官出面後都會大事化小，笑盈盈通融客人一次，讓他們無奈又無助。

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關鍵字：電影分級,電影,證件,爆料公社,身教

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