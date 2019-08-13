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親子

不忍愛女失望　單親媽扮日本美男拍父親節合照

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供／Roland IG翻攝）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

因為母親長期被施暴，所以我是父親獨力撫養長大的，小時候，「母親」這個詞彙，在我們家是一大禁忌，每到5月，所有歌頌「世上只有媽媽好」的關鍵字，都被視為禁語，父親光看到電視播放的母親節廣告，就會對著螢幕瘋狂咒罵，像念咒、驅逐鬼怪那樣，用盡各種最粗鄙的語言，直到廣告結束或他成功拿穩遙控器換台為止。

我很瞧不起他這個舉動，老認為自己封住環境，便可以操縱他人的想法，但，人的自由意志之所以可貴，豈是一則30秒廣告可以洗腦的？真的太看不起自己，也太看不起兒女了！

事過境遷，從小盼望能有個「完整家庭」的我，基於不同的原因，跟孩子的爸爸分道揚鑣，也成了單親媽媽，我的女兒DAHLIA，從1歲生日起，就沒有跟她爸爸一起慶祝任何節日，雖然我持不同態度，時常撮合父女見面，但DA爸不願意，我雖不能理解，但我也不能強拉他來。

過去，從DAHLIA還不太會講話的時候開始，我每年教她說「父親節快樂」並用手機錄影起來，傳給她爸祝賀，但去年底發生很多事情，讓我豁然明白，原來對方沒有做父親的自覺，甚至連天災人禍、我跟孩子雙雙病倒住院，他連一句關心都沒有，想必對於節日祝福，這種敷衍應酬的回謝，也不願意講囉！

可是，我們不要因此討厭這個節日，不用避談這個角色的缺席，天下辛苦的父親何其多，我們只是碰到一個例外，DA爸連自己的原生家庭都不在乎了，何苦拿他的扭曲與殘缺來折磨自己？

父親節當天，我從幼稚園接到DAHLIA後，她很興奮地說：「媽媽，媽媽，這是我畫的領帶，老師要我們請爸爸戴起來拍照，把照片傳給她！可是我沒有爸爸，媽媽妳來拍給老師！」我得承認，聽到這個要求的時候，我瞬間翻了2秒白眼。

不過，想到女兒用那麼自然、平淡的口吻說著「沒有爸爸」，心裡還是難免一陣酸啊～我的好勝心就被激起了！好吧，翻箱倒櫃找出西裝、復古墨鏡跟專櫃眼影，腦海中搜索個長髮男性角色，登愣～「就是他了！」

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供／Roland IG翻攝）

沒想到，那天在地震與颱風夾攻中，我還要cosplay日本第一鴨王Roland（羅蘭）...

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供／Roland IG翻攝）

俗話說：「像不像，三分樣！」對於我這個視覺系路線爸爸的裝扮，女兒顯得相當滿意，也立刻傳給老師交差，雖然完全不敢想像老師收到時的表情，不過我倒是很自豪自己能變出這張父女合照。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供／Roland IG翻攝）

其實，單身父母很常碰到這種尷尬場面，但千萬不要因為我們自身的遭遇，而把事情擴大到否定這個角色的存在！一個人帶孩子已經很有難度，思想上真的要放輕鬆一點，學習轉念，用幽默與樂觀來化解隔閡跟遺憾吧。

祝每個父親，每天父親節快樂，祝每個母親，每天婦親節快樂！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子活動,身教,單親,Roland,羅蘭,牛郎

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