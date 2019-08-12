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小狗懶洋洋「趴速食店椅子上」兩派網友吵翻　他貼一張照片秒破盲點！

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▲寵物坐在餐廳椅子上。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲網友無法認同其他客人讓寵物坐在餐廳椅子上。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

很多飼養寵物的人會把毛小孩視為自己的家人，不但會帶牠們出去玩，甚至會讓牠們坐在自己身邊一同用餐。一名網友日前到南投一家知名速食店用餐時，發現有其他客人將狗放置在椅子上，讓他覺得非常沒有公德心，因此希望餐廳能加強勸導。這件事也引發網友熱議，有些人認為不用大驚小怪、沒什麼關係，但也有人認為應該讓狗待在外頭，避免帶給別人麻煩。

一位網友日前在《爆料公社》發文寫道，「沒有公德心！」，同時附上截圖表示，「有用餐的客人把他家的狗放在椅子上（沒有公德心），下個客人知道也不敢坐，請貴餐廳加強勸導，以免壞了貴餐廳的形象。」原PO在截圖中指出了確切的時間、地點，並表明自己並不認同讓寵物坐在椅子上。

請繼續往下閱讀...

▲寵物坐在餐廳椅子上。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲有網友貼上店家門口的照片，明確看出店內「禁止攜帶寵物」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

貼文一出，兩派網友便在留言底下熱烈討論，不少網友同樣認為不應該將狗放置於座位區，因此留言回應，「禁止帶寵物跟你寵物乾不乾淨無關」、「狗狗可愛歸可愛，但不是每個客人都喜歡狗」、「我養狗，但也覺得這樣不OK」、「狗放在椅子上就是沒有公德心」、「放籃子我覺得還可以，直接放座位不OK」、「在外面就是要遵守店家規定跟尊重其他人」。

不過，也有許多網友與原PO持相反意見，認為將狗帶入餐廳並無傷大雅，「狗狗乖乖在那趴著怎麼了 ，下一個客人怎麼就不能坐了」、「狗狗沒鬧、沒吵，帶進去不會怎樣吧」、「對寵物連基本的體諒都做不到，你憑什麼入內」、「不懂有什麼錯，你會熱，那狗或貓就不會嗎」、「沒那麼誇張吧，如果是在我旁邊我家小朋友還很愛跟狗玩」、「狗兒乖乖坐在椅子上，不然是要叫他四處跑嗎？」

最後則有一名網友貼上該店家的門口照片，門上告示明確指出「禁止攜帶寵物入內」，這也讓其他人看到後紛紛呼籲，應該要遵守店家規定，不要強行將寵物帶入，同時也建議原PO，若下次遇到這種情況，當場告知店家來處理會更妥當。

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關鍵字：寵物,用餐,座椅,爆料公社

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