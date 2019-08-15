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親子

幼生炫耀新文具　綠玫瑰：因為不曾窘迫，所以不懂珍惜

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「媽媽，我們班的XXX同學，今天帶了XX去學校，妳可以也幫我買一模一樣嗎？」別懷疑，這是我們家常出現的對話，雖然女兒DAHLIA才幼稚園，但從她轉述校園生活的談話中，我老覺得事情不太對勁，她們的處事態度跟同儕交流，幾乎等同我小學3、4年級的校園生活，不知道是幼兒接觸外界的刺激過多，導致她們過度早熟，抑或家長與學校的教育，過度偏重形式和物質，反而讓孩子提早喪失了單純與天真？

很奇怪，我雖然小時候家裡環境很好，家住敦南林蔭大道第一排，要什麼有什麼，但天生自帶美德光圈（請打蘋果光，開玩笑的）碗裡不剩食，物品用到壞，什麼東西都保護好好，不弄壞、不弄髒，常搞到最後因為東西都太新了，反而捨不得丟，還要重新學習斷捨離，可是，我女兒完全不一樣，所有物品在她手上，幾乎是當天就被拆解，最近雖然好一點，不過卻有另一個不好的症頭。

昨晚，DAHLIA拿著被拆解的橡皮擦筆來跟我說：「媽媽，這個橡皮擦壞了，我要換在迪士尼買的！」這是她本月第二次提出相同的要求。

這橡皮擦筆，是DA在中班上學期的時候買的，當時她在文具店苦苦哀求，說方形的不好擦，同學都用這一款，我心想她還不太會施力，或許筆型真的比較順手？就跟她約定：「我是不是已經幫妳買好幾個方形的橡皮擦？如果妳覺得不好用，那可以換這個，但妳一定要好好珍惜，不能再換！這個用完可以換筆芯，之後只要買中間的條狀橡皮擦來換就可以了。」

DA一臉信誓旦旦：「我知道，XXX也有用！我會愛惜。」但我眼前的橡皮擦筆，不但橡皮擦還剩一半，而且很明顯是自己拆解，可以拼回去的！

我嚴厲地對DA說：「妳知道世界上有多少人連飯都沒得吃，妳這支筆的價錢，可以讓他們多活一天嗎？妳知道多少小朋友沒錢上學，大太陽跪在路邊跟人乞討，跪了一整天磨破皮，只希望能吃飽嗎？」DA原本一臉痞樣，被我的認真嚇住了。

「不是每個人都有這樣的環境，能夠有乾淨的水喝，有舒服的床睡，這世界有好多小朋友，沒有爸爸媽媽照顧，他們餓了沒東西吃，冷了沒衣服穿，只能到垃圾桶找人家吃剩的，或是找人家不要的衣服來穿，拿到什麼穿什麼，哪像妳有合身的穿？沒有乾淨美味的飯菜可以吃，他們吃完就算肚子痛，也沒錢看醫生或是買藥來吃，然後，妳居然連個橡皮擦都不能好好珍惜！」

DAHLIA沒有回話，我越講越激動...「欸！妳是不是太過分了啊？是不是媽媽太照顧妳，所以妳認為這些都是我應該做的？妳要不要去過過看遊民的生活？連飯都沒得吃，也沒錢上學，還敢浪費橡皮擦咧！」語畢，在一陣沉默之中，只見DA緩緩地把橡皮擦零件拼回去，果然是故意破壞、找理由討東西。

「媽媽，為什麼XXX可以，我不行？」隔天我繼續追究這件事，女兒說同學都這樣，為什麼只有她不可以？我把事情從頭到尾再說一次，讓她回想自己當初購買時的承諾，「妳同學這樣做，是她的事情，她不懂這道理，隨意浪費父母的錢跟東西，妳覺得是好的行為嗎？」DA搖搖頭，但我相信這個搖頭動作，不代表她真的聽懂了。

於是，我換個方法說：「不是想要，就一定要得到的，妳看店裡的文具那麼多，而且廠商會一直出新的，如果喜歡就買，那買得完嗎？妳想想看，媽媽是不是每次買東西，都會先問妳有沒有想清楚？」DAHLIA點點頭，「妳對本來的橡皮擦做了約定，就應該好好保護，把它用到不能用為止，其他人怎麼做，不關妳的事，不好的行為，就算很多人都做，也不會因此變成好事。」

這種現象不是只發生在DAHLIA身上，雖然她們才幼稚園，但就有很多不好的風氣，互討禮物、物質比較等等，別的小孩我不好插手，只能拿DAHLIA出來當例子，她現在常講：「同學有什麼，為什麼我沒有？」或「誰誰誰跟我要什麼，說不送她就怎樣怎樣。」有時，聽到人家笑稱「幼稚園而已，懂什麼？」我想他們不知道現在小孩一點都不天真啊！

當然，身為家長、有賺錢的人，我們有能力給孩子替換更好的文具，但那必須站在原物品「真的不好用」或是「有安全疑慮」的考量下，再做定奪！好吧，嚴格來說，不能把責任都推給他們，相對其他更艱難的環境，我們都太幸福了，所以對「經濟貧困、物資缺乏」太陌生。

這樣優養出來的孩子，沒有危機意識，對金錢沒有觀念，對物質沒有滿足，對貧窮沒有同理，對失敗沒有準備，面對貧苦的人們，可能會蹦出一句「何不食餅乾？」而，長大後的他們，可能總拿下個月的薪水當支出規劃，不曾想到老闆會突然宣布放無薪假，到時「怎麼死的都不知道！」

我們可以供給好的用品，分享美味的食物，但必須適時引導孩子的價值觀，讓他們知道天下沒有白吃的午餐！辛苦都不見得有收穫，何況只想著坐享其成？這不是杞人憂天，是未雨綢繆啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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