　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

機場癱瘓＋武警靠近　美媒：阿里巴巴考慮推遲在港上市

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲阿里巴巴開放美國小企業銷售商品。（圖／路透）

▲阿里巴巴開放美國小企業銷售商品。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

隨著香港「反送中」風波持續延燒，大陸企業阿里巴巴如今傳出，正在考慮推遲在香港證券交易所上市。《紐約時報》引用消息人士的說法，阿里巴巴最近一直在努力於9月在香港交易所上市，但是近日當地機場遭示威者癱瘓，鄰近的深圳也出現武警大規模集結，因此該公司正在重新考慮這些計劃。

報導指出，阿里巴巴於6月份申請在沒有確定日期的情況下出售香港股票，此次的發行預計約為200億美元，隨著阿里巴巴在香港上市，將讓來自大陸的養老金和其他投資者，購買這座大陸國內最知名公司之一的股票。

▲▼ 14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港抗議民眾佔領機場，圖為14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

針對上述消息，阿里巴巴發言人拒絕發表評論，但是報導引用一位銀行家的說法，「考慮到正在進行的美中貿易戰，我認為這是一次有趣的首次公開募股（IPO）。」

除了阿里巴巴，隨著香港「反送中」風波延燒，日本外務省14日對香港發佈一級「危險提醒」，也就是已經達到「建議撤離」的程度，這也是香港自從1997年回歸之後，日本首次發出旅遊警示。此外，紐西蘭外交及貿易部也在同一天表示，因應香港局勢惡化，必要時會撤離在港的紐西蘭人。

►►1997年回歸後首次！日本對香港發出一級「危險提醒」

ET快訊
眼睜睜看「19歲懷孕女友」遭5人性侵！男友無力救她羞愧自盡
淹水女騎士跌工地溺死　韓國瑜一句話「高雄警察變工安」
房間留下半瓶高粱…丁小芹弟「趴床上」長屍斑亡　她趕到醫院爆哭
快訊／蘇貞昌嗆韓國瑜：國家機器很忙「沒時間搞你」

關鍵字：阿里巴巴,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

麻辣火鍋突然爆炸！　滾燙紅油噴「40公分高」5人慘被燙傷眼睛大腿

凌晨睡網咖！他提款卡被偷急報警…黑衣嫌7hrs落網「神回一理由」網全傻了

環時記者遭毆打內幕曝光！　港媒：「洋指揮」向示威者教路

港人發動「接放工」活動癱瘓稅務單位…「萬人響應、一人到場」

影／四川雨狂炸「山崩數萬方」　成昆鐵路「半個月連3斷」

志玲姐姐、康永哥進駐　「喜馬拉雅」推閩南語頻道

機場癱瘓＋武警靠近　美媒：阿里巴巴考慮推遲在港上市

港媒：從香港進大陸旅客　部分被要求「打開手機相簿」檢查

香港商界連署指責暴力行為影響經濟　支持警察嚴正執法

31歲導遊深夜傳訊「有事商量」...門一開硬壓床上「強吻猥褻」　人妻哭喊求饒

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

《德魯納》延宇轉世回來了　IU流淚看著他..「你過得好就好了」

麻辣火鍋突然爆炸！　滾燙紅油噴「40公分高」5人慘被燙傷眼睛大腿

凌晨睡網咖！他提款卡被偷急報警…黑衣嫌7hrs落網「神回一理由」網全傻了

環時記者遭毆打內幕曝光！　港媒：「洋指揮」向示威者教路

港人發動「接放工」活動癱瘓稅務單位…「萬人響應、一人到場」

影／四川雨狂炸「山崩數萬方」　成昆鐵路「半個月連3斷」

志玲姐姐、康永哥進駐　「喜馬拉雅」推閩南語頻道

機場癱瘓＋武警靠近　美媒：阿里巴巴考慮推遲在港上市

港媒：從香港進大陸旅客　部分被要求「打開手機相簿」檢查

香港商界連署指責暴力行為影響經濟　支持警察嚴正執法

31歲導遊深夜傳訊「有事商量」...門一開硬壓床上「強吻猥褻」　人妻哭喊求饒

禁止抹黑韓國瑜條款啟動！國民黨高雄巿黨部開除楊秋興

左鎮噶瑪噶居寺　三壇報恩超薦法會圓滿謝親恩

因隊友失誤丟分　林暉盛靠三振化解危機

塵封30年遺址中秋點燈！「點亮十三層」夢幻視覺網暴動

印度若攻擊克什米爾　巴總理嗆：準備給德里一個教訓

讚賴清德展民主風度　蘇貞昌酸藍營初選：兩個政黨比高下立判

大豪雨彈襲高屏！8縣市豪、大雨特報　屏東泰武15小時下346毫米

老闆欠租惹禍！台中老牌運動會館歇業　牽連地主躺著也中槍

白雪不再純粹…塑膠微粒「隨風飄」至北極　人類每年恐吃下5萬個

早發現桃機標案不正常！林佳龍派員進駐桃機「體檢歷年重大工程」

吊車吊籃18米高空脫鉤墜地　兒子全程目睹！老闆、工人彈出亡

大陸熱門新聞

空拍照曝光！武警軍車深圳灣集結

解放軍不入港　分析：原因是台灣

柴犬「4腳掌被砍斷」...躺路..

男友傳情話！女孩一看秒抓偷吃證..

摩洛哥男闖酒吧砍殺...24歲..

17歲網紅爆劈腿乾爹們！不雅照..

8歲女狂喊肚痛！醫：媽2舉動惹..

2女整形1年後嘴裡長滿「白色堅..

「奶茶妹」章澤天赴劍橋大學深造

逛漫展發現老闆秘密　結局悲劇了

迪士尼禁帶零食　女大生帥氣反擊..

疏通劑吃下肚！媽拿水狂沖.....

白裙女子凌晨公路遊蕩！「砰」一..

港警深水埗清場　市民深夜再集結

更多熱門

相關新聞

500輛軍車集結深圳　到港10min

日前一張衛星雲圖曝光，深圳灣體育中心旁（Shenzhen Bay Sports Center ）已經集結多達500多輛的軍用運輸車，其中包括鎮暴警察使用的車輛，引發外界推測，北京可能想藉此鎮暴香港的示威者。

日本對香港發出一級「危險提醒」

香港抗議　來自青年住小房的絕望

港媒：軍隊介入香港是北京選項

禁制令生效！香港機場今日航班恢復正常

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

名嘴爆韓國瑜酒國旅遊地圖！「小姐開衩到大腿」

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

蘇貞昌報好康：單身、婚育租金補貼9/2上路

丫頭IG報喜：正在懷孕！閨蜜女星狂喜「有了～」

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面