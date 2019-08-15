機場癱瘓＋武警靠近　美媒：阿里巴巴考慮推遲在港上市

▲阿里巴巴開放美國小企業銷售商品。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

隨著香港「反送中」風波持續延燒，大陸企業阿里巴巴如今傳出，正在考慮推遲在香港證券交易所上市。《紐約時報》引用消息人士的說法，阿里巴巴最近一直在努力於9月在香港交易所上市，但是近日當地機場遭示威者癱瘓，鄰近的深圳也出現武警大規模集結，因此該公司正在重新考慮這些計劃。

報導指出，阿里巴巴於6月份申請在沒有確定日期的情況下出售香港股票，此次的發行預計約為200億美元，隨著阿里巴巴在香港上市，將讓來自大陸的養老金和其他投資者，購買這座大陸國內最知名公司之一的股票。

▲香港抗議民眾佔領機場，圖為14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

針對上述消息，阿里巴巴發言人拒絕發表評論，但是報導引用一位銀行家的說法，「考慮到正在進行的美中貿易戰，我認為這是一次有趣的首次公開募股（IPO）。」

除了阿里巴巴，隨著香港「反送中」風波延燒，日本外務省14日對香港發佈一級「危險提醒」，也就是已經達到「建議撤離」的程度，這也是香港自從1997年回歸之後，日本首次發出旅遊警示。此外，紐西蘭外交及貿易部也在同一天表示，因應香港局勢惡化，必要時會撤離在港的紐西蘭人。

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