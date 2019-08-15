　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

衛星圖曝光！500多輛軍車「集結春繭體育館」　到香港只要10min

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼中共解放軍大批軍車人員集結深圳，與香港一橋之遙。（圖／路透）

▲ 中共解放軍大批軍車人員集結深圳，與香港只有一橋之遙。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

日前一張衛星雲圖曝光，深圳灣體育中心旁（Shenzhen Bay Sports Center ）已經集結多達500多輛的軍用運輸車，其中包括鎮暴警察使用的車輛，引發外界推測，北京可能想藉此警告香港的示威者。

根據《美聯社》報導，位於科羅拉多州（ Colorado）Maxar科技公司的「世界觀」衛星（WorldView）12日拍到，位於香港對岸的深圳灣體育中心，也稱為「春繭體育館」的周遭，集結多達500多輛軍用運輸車，照片中可見足球場已遭到軍用車輛團團包圍，外界懷疑可能是和香港長達2個月的示威有關。

對於外界的猜測，中國官媒回應，深圳演習的計畫先前早已規劃好，跟香港的動亂沒有直接相關。此前中國媒體也才報導，公安部隊為了即將於10日1日到來的國慶進行大練兵。但報導指出，然而，解放軍集結的不久前，中國國務院港澳事務辦公室才指責，香港示威者的行為已經出現「恐怖主義的苗頭」。

此外，當大陸官媒《環球時報》記者付國豪於13日，在香港機場遭示威者毆打、綑綁後，解放軍東部戰區陸軍也隨即發文表示，從深圳出發抵達香港「只需要10分鐘」，並配上一張春繭體育館停了多輛軍綠色卡車的照片。

▼ 解放軍稱從深圳「春繭體育館」抵達香港只需10分鐘。（圖／翻攝東部戰區陸軍微信公眾號）

▲▼解放軍稱深圳抵達香港只需10分鐘。（圖／翻攝東部戰區陸軍微信公眾號）

▲▼解放軍稱深圳抵達香港只需10分鐘。（圖／翻攝東部戰區陸軍微信公眾號）

事實上，川普13日接受媒體採訪時，援引美國情報機構的訊息表示，解放軍正在香港集結，呼籲各方保持冷靜。他說，雖然香港目前情況相當艱難和棘手，但他希望「結果對每個人都好，包括中國在內」、「希望事情能夠和平解決，沒有人受傷，沒有人被殺。」

此外，他同日稍晚在推特分享解放軍向深圳集結的影片，並要「大家保持冷靜和安全」，同時也感嘆許多人把香港問題歸咎於他與美國，則讓他「無法想像為什麼」。

ET快訊
快訊／丁小芹38歲弟弟暴斃亡！　身體冒屍斑
「國家監視」拍到打麻將　林智鴻嗆：韓國瑜無法舉證就退出政壇
中元普渡「這些千萬別拜」　專家曝運勢慘爆

關鍵字：香港,鎮暴警察,軍用運輸車,深圳,深圳灣體育中心,春蠶體育館,Shenzhen Bay Sports Center,粵港澳要聞,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

衛星圖曝光！500多輛軍車「集結春繭體育館」　到香港只要10min

中科院大秀反輻射無人載具　路徑規劃靈活躲敵砲火

國防館大秀81項武器裝備　台北航太展大型無人機吸睛

首創以F-86軍刀機擊落米格-17　八一四的二次光榮打下3架共機

「高超音速」東風-17導彈　最快2020年服役對抗美國中導

解放軍「056A型護衛艦」雷達掉落台貨輪甲板？　海巡蒐證後回應了

「大型雷達」掉落友泰一號甲板？　傳碰撞陸艦是056A型護衛艦　

車身比坦克窄「更適合巷戰」　以色列推出高度自動化載人戰車

北約「大黃蜂」尾隨俄國防長座機！　蘇-27強力「逼機」驅逐

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

衛星圖曝光！500多輛軍車「集結春繭體育館」　到香港只要10min

中科院大秀反輻射無人載具　路徑規劃靈活躲敵砲火

國防館大秀81項武器裝備　台北航太展大型無人機吸睛

首創以F-86軍刀機擊落米格-17　八一四的二次光榮打下3架共機

「高超音速」東風-17導彈　最快2020年服役對抗美國中導

解放軍「056A型護衛艦」雷達掉落台貨輪甲板？　海巡蒐證後回應了

「大型雷達」掉落友泰一號甲板？　傳碰撞陸艦是056A型護衛艦　

車身比坦克窄「更適合巷戰」　以色列推出高度自動化載人戰車

北約「大黃蜂」尾隨俄國防長座機！　蘇-27強力「逼機」驅逐

搶攻台灣「最便宜」電動車名號　英國MG預計2020年破盤價登台

機場癱瘓＋武警靠近　美媒：阿里巴巴考慮推遲在港上市

重傷浪浪深山帶路20分鐘　黃明志忍作嘔腐臭送牠到醫院

不滿基本工資調漲　商總：根本就是勞動部「獨角戲」

肉臉妹別學影后戴圓耳環　扮女強人戴蕭邦男錶無違和感

想讓毛小孩登上「台北捷運燈箱」嗎？　快來寫你對寶貝的真情語錄！

「國家監視」拍到打麻將　林智鴻嗆：韓國瑜無法舉證就退出政壇

港媒：從香港進大陸旅客　部分被要求「打開手機相簿」檢查

快訊／丁小芹38歲弟弟暴斃亡！　「身體冒屍斑」…曾持刀恐嚇母姊

郭、柯、王結盟現雛形　李彥秀：沒有信任基礎的合作將為柯文哲作嫁

軍武熱門新聞

解放軍056A護衛艦雷達掉落台..

「高超音速」東風17最快202..

500輛軍車集結深圳　到港10..

北約F/A-18尾隨俄國防長飛..

友泰一號甲板拾獲「大型雷達」！

俄承認火箭爆炸是核事故　5人被..

射程2000公里！地對地雲峰飛..

中科院大秀反輻射無人載具

台北航太展大型無人機吸睛

以色列推出高度自動化戰車

814首創以F-86軍刀機擊落..

新神秘無人機成殲-20忠誠僚機

他列4點分析：中共必滅亡！軍武..

非致命性「布袋彈」主用於驅散人..

更多熱門

相關新聞

香港商界指責暴力影響經濟 支持政府

香港反送中事件自六月以來持續進行中，香港經濟遭受到最大的破壞。根據香港《多維新聞》報導，多名香港商界知名人士陸續發聲明表示，暴力事件越演越激烈，嚴重影響香港經濟發展，希望各界共同「止暴制亂」。聲明稿中包含香港「四大家族」，分別為長和、恆基、新鴻基、新世界，由於他們在香港為主要地產商的特殊地位，他們的聲明或許會遭到民眾的反感。

日本對香港發出一級「危險提醒」

陳其邁看反送中想起國二那天晚上：期待將來他們可成為自由香港人

香港抗議　來自青年住小房的絕望

港媒：軍隊介入香港是北京選項

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

蘇貞昌報好康：單身、婚育租金補貼9/2上路

丫頭IG報喜：正在懷孕！閨蜜女星狂喜「有了～」

她「為私奔假死」　活活燒出女焦屍

更多

最夯影音

更多

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面