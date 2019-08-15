衛星圖曝光！500多輛軍車「集結春繭體育館」　到香港只要10min

▲ 中共解放軍大批軍車人員集結深圳，與香港只有一橋之遙。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

日前一張衛星雲圖曝光，深圳灣體育中心旁（Shenzhen Bay Sports Center ）已經集結多達500多輛的軍用運輸車，其中包括鎮暴警察使用的車輛，引發外界推測，北京可能想藉此警告香港的示威者。

根據《美聯社》報導，位於科羅拉多州（ Colorado）Maxar科技公司的「世界觀」衛星（WorldView）12日拍到，位於香港對岸的深圳灣體育中心，也稱為「春繭體育館」的周遭，集結多達500多輛軍用運輸車，照片中可見足球場已遭到軍用車輛團團包圍，外界懷疑可能是和香港長達2個月的示威有關。

對於外界的猜測，中國官媒回應，深圳演習的計畫先前早已規劃好，跟香港的動亂沒有直接相關。此前中國媒體也才報導，公安部隊為了即將於10日1日到來的國慶進行大練兵。但報導指出，然而，解放軍集結的不久前，中國國務院港澳事務辦公室才指責，香港示威者的行為已經出現「恐怖主義的苗頭」。

此外，當大陸官媒《環球時報》記者付國豪於13日，在香港機場遭示威者毆打、綑綁後，解放軍東部戰區陸軍也隨即發文表示，從深圳出發抵達香港「只需要10分鐘」，並配上一張春繭體育館停了多輛軍綠色卡車的照片。

▼ 解放軍稱從深圳「春繭體育館」抵達香港只需10分鐘。（圖／翻攝東部戰區陸軍微信公眾號）

事實上，川普13日接受媒體採訪時，援引美國情報機構的訊息表示，解放軍正在香港集結，呼籲各方保持冷靜。他說，雖然香港目前情況相當艱難和棘手，但他希望「結果對每個人都好，包括中國在內」、「希望事情能夠和平解決，沒有人受傷，沒有人被殺。」

此外，他同日稍晚在推特分享解放軍向深圳集結的影片，並要「大家保持冷靜和安全」，同時也感嘆許多人把香港問題歸咎於他與美國，則讓他「無法想像為什麼」。