派兵香港是選項　港媒：「恐怖主義說」為動員武警鋪路

▲大規模武警車隊日前現身深圳。（圖／翻攝人民日報視頻截圖）

記者馬叔安／綜合報導

香港警民衝突持續延燒，港媒分析，動員軍隊介入香港事務絕對是北京當局的選項之一，但並非動員駐港解放軍，而是武警部隊，原因包括武警的任務包括反恐與維持社會安全，而大陸國務院日前聲稱香港的「恐怖主義苗頭」，則被指為出動武警相關部隊鋪路。

大陸國務院港澳辦新聞發言人楊光12日臨時召開新聞發佈會，針對11日在香港各地警署發生的衝突及汽油彈燒傷員警事件指出，激進示威者屢用「極其危險的手段」攻擊警察，是「開始出現恐怖主義的苗頭」。

▲香港警方制伏深水埗的反送中抗議者。（圖／路透）。（圖／路透）

《香港01》15日發表文章，文章引用消息人士的觀點，「恐怖主義」四個字，正是整場記者會的目的，北京不願派武裝力量介入香港事務，但也絕不會對某地區的恐怖主義坐視不理。

文章指出，按照《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》，香港駐軍的四大防務職責：防備和抵抗侵略，保衛香港特別行政區的安全﹔擔負防衛勤務﹔管理軍事設施﹔承辦有關的涉外軍事事宜，「換言之，駐港部隊的職責主要對外不對內。」

▲大陸解放軍駐港部隊。（圖／路透社）

至於武警部隊，根據《中華人民共和國人民武裝警察法》規定：武裝警察部隊參加處置暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐怖襲擊事件和其他社會安全事件，而廣州更駐守了專門以反恐為主要職責的雪豹突擊隊，綜上所述，北京當局若派兵介入香港事務，動員武警部隊比駐港解放軍更加合理。

▲武警的任務包括反恐，圖為武警弓弩手。（圖／翻攝自《中新社》）

綜合報導，《人民日報》12日曾在臉書粉絲專頁上傳「大批武警車隊深圳集結被曝光」的系列照片和影片，立刻引起各方關注，「解放軍進入香港」的言論四起。美國航天技術公司「Maxar Technologies」12日取得影像，許多武警汽車停在俗稱「春繭體育館」的深圳灣體育中心，與香港只隔著一個港灣。

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