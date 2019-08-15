1997年回歸後首次！日本對香港發出一級「危險提醒」

▲深水埗的抗議者們面對警方催淚彈的反應。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

隨著香港「反送中」風波延燒，日本外務省14日對香港發佈一級「危險提醒」，也就是已經達到「建議撤離」的程度，這也是香港自從1997年回歸之後，日本首次發出旅遊警示。此外，紐西蘭外交及貿易部也在同一天表示，因應香港局勢惡化，必要時會撤離在港的紐西蘭人。

《明報》報導，日本外務省表示，當地舉行游擊式抗議活動，形勢可能有變化，還可預見示威者與警方的衝突有升級趨勢。報導指出，日本的「危險提醒」分四級，數字愈大代表愈危險，一級屬建議注意安全，四級是建議撤離。

▲14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

於此同時，紐西蘭外交貿易部（MFAT）也於14日表示「已制定應急計劃，以便在必要時撤離在香港的紐西蘭人。」此外，泰國皇家空軍發言人13日宣布，已準備好一架C130運輸機及一架A340空中巴士，為接回滯留的國民，並已制定好「撤僑」的計劃，相關官員也隨時待命，但不知到時飛機能否順利降落到香港國際機場。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）已經要求泰國駐港總領事館每日評估情況，並呼籲身處香港的所有泰國人避開示威活動地區，同時強調交通部也制定好措施隨時協助國民。

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