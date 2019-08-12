彰化間歇性暴雨還出現龍捲風！　氣象局：一下子就不見了

記者唐詠絮／彰化報導

受到西南風影響，台中及彰化上午吹起狂風接連降下暴雨，台中南屯區五權西路，目前除上高速公路外，其餘車道全封，影片被po上《彰化踢爆網》，指出「從鹿港往秀水方向，快速移動中，路上行人汽機車請小心」，網友驚訝，也說彰化出現鹿港埔鹽都有出現龍捲風，道路旁的盆栽也被風吹得亂七八糟。

▲彰化出現龍捲風。（圖／翻攝自Facebook／我愛鹿港小鎮）

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▲埔鹽也出現龍捲風。（圖／翻攝自Facebook／埔鹽人大小事）

彰化縣上午出現大大小小雨勢，彰化市累積雨量達129公厘，有埔鹽鄉民眾上午要出門上班，拍攝到龍捲風，還將擺在地面的花盆都吹到碎裂，可見風勢應該很強大，讓網友直呼，真的太恐怖了；主秘陳鈺昇提醒民眾，為避免遭受到狂風吹襲，若要外出，也請做好個人務必安全防護措施。

▲埔鹽也出現龍捲風。（圖／翻攝自Facebook／埔鹽人大小事）

網友也在臉書社群《我愛鹿港小鎮》po文拍到龍捲風，指出「小龍捲風，從鹿港往秀水方向，快速移動中，路上行人汽機車請小心」，由於鹿港老街是淹水區，從上午雨勢忽大忽小，又遇見龍捲風，公所更是不敢輕忽，一早也到各地巡視，希望不要有災情傳出。

中央氣象局預報員李孟軒表示，從影片上來看，龍捲風出現的時間不長，而就以當時的天氣條件來看，比較旺盛的對流加上風速偏強，適合龍捲風的生成，但可能因時雨量只有40毫米，以致於龍捲風一下子就不見了。

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