路人阿公推輪椅嬤「拿新手機拍照對話」　他聽了落淚：無法形容爺爺眼神

▲有網友感動說，「一生能遇到像爺爺一樣的男人，真的無憾了。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享回家路上遇到一名爺爺推著行動不便的奶奶，他聽到兩老的對話感動落淚，「爺爺拿手機獻給奶奶看時的眼神...我沒辦法形容。」

原PO近日在「戀愛公社」臉書社團還原這對老夫妻的對話：

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阿公：老欸，這新手機能拍照片給孫子看欸。

阿嬤：賣啦（台語，不要啦），我這樣不好看啦⋯

阿公：沒關係啦，孫子傳簡訊要看妳啊，我拍一下嘿。

阿嬤：好啦，拍漂亮喔。

阿公：我眼裡妳怎樣都好看啊⋯

阿嬤：老三八，我老了。

阿公：會嗎，不是都18歲？

阿嬤：靠么啊，60年放銀行喔⋯

阿公：來啦，我拍好啦，妳看，水膜（台語，漂亮嗎）？

阿嬤：你厲害欸，我們拍一張好不好？

阿公：我不會啦，我拍妳就好。

原PO：爺爺，我幫你跟奶奶合照。

阿公：拍謝啦⋯

原PO：沒關係啊！我幫你！（拿手機拍好後還爺爺）

阿公、阿嬤：孝年欸（台語，年輕人），謝謝蛤！

原PO：沒事啦，小事而已⋯

阿公：老欸，妳看，我們還很孝年捏..

阿嬤：齁，三八⋯

▼老夫妻日常中的話語、互動感動許多人。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

原PO說，「我看到爺爺奶奶這樣的恩愛和互助，感動，眼淚掉了兩滴…」對此，有網友直呼「好美的畫面」、「平淡幸福的畫面」；原PO回，「嗯啊，爺爺拿手機獻給奶奶看時的眼神...我沒辦法形容」、「尤其爺爺獻寶的樣子⋯更感動」。

其他人留言，「幸福其實很簡單」、「爺爺是寵妻魔人，羨慕」、「一生能遇到像爺爺一樣的男人，真的無憾了」、「羨慕啊，我想這應該是很多人所希望的愛情吧」。