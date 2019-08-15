苦命夫妻命喪火海！屋外「紅色桶子」裝不明液體　鄰居震驚：他們人很好

▲竹北15日發生一起火災。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、林昱萱／新竹報導

新竹縣竹北市一棟透天房屋15日上午發生火警，儘管消防局獲報後，緊急出動33名人力搶救，但由於火勢太過猛烈，居住在裡面的夫妻2人仍是不幸罹難，而屋外堆滿了紙箱、塑膠、木材等易燃物，甚至還有裝有不明液體的紅色桶子，讓整起事故更加詭異，而至於詳細事件起因仍有待調查釐清。

這起事故發生在15日凌晨，事發當時劇烈的火光讓整間透天房屋看上去火紅一片，而當時警消趕到現場後，花了3小時才將火勢控制，之後清理火場時發現，一對中年夫妻已經不幸罹難。據了解，該間房屋外堆滿了回收物，3樓陽台還有一個大香爐，屋外還有一個裝有不明液體的紅色桶子

據了解，這對夫妻雖然平常鮮少與人互動，但為人也都不錯，兩人依靠撿資源回收維生。另外，起火點是在屋外的雜物堆(回收物、雜物) ，初步懷疑是菸蒂起火造成，因為雜物間離門口尚有一段距離，所以初步也排除是外面丟進來，比較可能是自己人抽的，而死者父親因為是居住璞玉計畫區，且雜物間門口種了很多棵龍柏，也因此有人猜測死者父親是田僑仔。

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