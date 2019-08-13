一接到這通電話就淚崩！優人神鼓大火損失千萬「樂器特殊打造」可能募款

▲優人神鼓山上劇場（排練場）大火。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

「優人神鼓」老泉山山上劇場於13日上午8時發生火警，火勢驚人，消防隊於接獲通報後抵達，在40分鐘左右控制場面，所幸無人傷亡。只是整棟小木屋排練場燒毀，30年心血付之一炬，損失超過千萬，不排除透過募款度過難關。文化部長鄭麗君第一時間親自致電關心，優人神鼓創辦人劉若瑀原想堅強挺住、以處理眼前問題為優先，但她說「我一接到電話，眼淚就忍不住了！」

請繼續往下閱讀...

▲優人神鼓大火。（圖／優人神鼓提供）

優人神鼓位於台北文山區的山上劇場，13日上午發生火警，火勢相當驚人，遠在文山區忠順街山下幾公里外就看得到山上冒出火煙。消防隊接獲通報後，派遣警消38人、消防救護車14輛，第一時間抵達現場，由於路途困難，消防車只能開到半山腰停下，其餘只能靠消防隊員接管線、扛著裝備，走石頭路上山滅火，約40分鐘後控制火勢，起火原因不明，尚待消防隊鑑定釐清。

優人神鼓創辦人暨藝術總監劉若瑀說，自己當時接獲火警時非常震驚，她眼框泛紅地自省「我第一個念頭是，這場大火，是不是老天爺要告訴我們什麼？」又提到「也許我們要重新反省與大自然相處的方式」。她回想起2008年雲門排練場的大火，又想著今年巴黎聖母院的大火，萬萬沒想到自己與夥伴們的基地，也遭到祝融吞噬，30年心血付之一炬。

▲優人神鼓山上劇場團原貌。（圖／優人神鼓提供）

▲目前整個排練場損失至少超過千萬。（圖／優人神鼓提供）

雖然無人員傷亡，但所有貴重樂器如銅、鑼等都被燒毀，目前整個排練場損失至少超過千萬，還無法準確估計，而迫在眉睫的是近期國內外巡迴演出《墨具五色》、《時間之外》可能會受到影響，200多件樂器損失總計至少超過500萬，若重新打造，花費時間更難以預估。

優人神鼓工作人員也表示，優人的樂器多半是特別量身打造，無論是樂器的大小、音階，都是特殊規格，因此就算有其他團體出借，當然很感激，「卻不一定適用」。而樂器打造後，「開鼓」也需要1-2年不等的時間。但優人神鼓目前並沒有足夠的經費來重建，恐怕需要外界伸出援手，目前團隊尚在討論計畫中，不排除對外募款。

文化部上午在第一時間啟動「文化藝術團體急難補助機制」協助，13日下午記者在現場提到此機制時，劉若瑀才猛然想起鄭麗君部長在上午親自致電關心，她感動說「我一接到電話，眼淚就忍不住了！」只是她目前還不清楚相關的協助辦法，但得知將有經費補助救濟，感動地眼眶泛紅，臉上也露出笑容。

目前文化部鄭麗君部長指示「文化部藝術發展司」與團隊聯繫，啟動文化藝術團體急難補助機制，全力協助團隊因應緊急災害。

▲ 優人神鼓創辦人劉若瑀接到電話相當感動。（圖／記者林育綾攝）

相關新聞

優人神鼓大火「護山神樹」冥冥守護？像是她努力保護整片森林

剛好有人上山打太極拳報119！優人神鼓大火集體反省：老天爺要告訴我們什麼



影／損失高達千萬！優人神鼓山上劇場「整棟被燒毀」：30年心血付之一炬



創立31年心血付之一炬！「優人神鼓」小木屋遭祝融全毀



優人神鼓山上劇場大火！木屋整棟幾盡燒毀 文化部啟動急難補助機制