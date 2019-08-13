損失高達千萬！優人神鼓山上劇場「整棟被燒毀」：30年心血付之一炬



▲優人神鼓老泉山山上劇場被大火焚毀，30多年心血付之一炬。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導



優人神鼓老泉山山上劇場於13日上午8點發生火警，火勢驚人，遠在文山區忠順街山下幾公里外就看得到山上冒出火煙。經當地民眾報案，消防隊派遣警消38人、消防救護車14輛，於第一時間抵達現場，約40分鐘控制火勢，無人員傷亡，起火原因目前由消防隊鑑定中。據了解，優人神鼓有近200件鼓具與樂器全數燒毀，損失超過千萬，30多年來的心血付之一炬。

優人神鼓山上劇場發生火警，藝術總監劉若瑀、音樂總監黃誌群及優人神鼓全體同仁除了第一時間前往山上劇場關心火勢，並感謝警消即刻搶救及各界的關心。也於下午對外說明，表示因此次火警排練場、道具、飲水、休憩等空間全毀，短期內難以重建與復原，損失包含於今年於國內外巡迴演出《墨具五色》、《時間之外》等近200件鼓具與樂器也全數燒毀，樂器重新製作時間難估，直接衝擊現正緊鑼密鼓的排練及國際巡迴演出，雖受器具毀損限制，但仍不影響優人神鼓未來的正式演出。



▲消防隊派遣警消38人、消防救護車14輛前往救援。

優人神鼓自1988年創團以來，即以木柵老泉山的德高嶺為基地，以實木結構打造的排練場，是優人生活、訓練與創作的基地，30幾年來，每天持續不斷在山上工作也造就了優人神鼓聞名國際的穩定基礎，從早期沒水沒電持續到至今，仍一樣堅持對於藝術的理想，優人神鼓希望透過實際的行動落實對於生命品質的關注，並於2008年由台北市文化局登錄為文化景觀。

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優人神鼓指出，山上劇場是優人意術創作的根源，即便不捨難過，優人神鼓藝術總監劉若瑀、音樂總監黃誌群仍必須咬著牙關，領著優人神鼓繼續前進，以自然生態概念重建毀於一炬的三十年家園；同時，由衷感謝各級機關第一時間致電慰問與協助，以及各界給予優人神鼓的支持與鼓勵，我們將以更謙卑的心，感念土地給予我們的一切，優人精神永續仍再，期盼大家與優人神鼓攜手走向下一時刻。



▲近兩百件鼓具與樂器全數燒毀，損失超過千萬。