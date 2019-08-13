優人神鼓大火「護山神樹」冥冥守護？像是她努力保護整片森林

▲優人神鼓山唱劇場（排練場）大火，「護山神樹」默默守護。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

「優人神鼓」位於台北市文山區的山上劇場，今（13日）上午8時發生大火，整棟小木屋排練場燒毀，所幸無人傷亡，也沒有波及到整片森林，目前起火原因不明。而劇場中有棵大樹，當初在打造建築時還刻意「挖洞避開」，也就是不破壞或砍掉樹木，讓樹穿過木屋，依然在這座山的土地上生長。優人神鼓創辦人劉若瑀接獲火災消息時，第一時間最擔心波及森林，看到現場發現那棵樹的後方安然無恙，周圍其他樹也宛如各自堅守崗位，「那棵樹像是保護著整座山」，也守護著優人的團員，她說「我相信她們（樹木）一定還活著。」

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▲優人神鼓山上劇場排練場原貌。（圖／優人神鼓提供）

▲優人神鼓老泉山山上劇場大火。（圖／優人神鼓提供）

優人神鼓老泉山山上劇場於13日上午8點發生火警，火勢驚人，遠在文山區忠順街山下幾公里外就看得到山上冒出火煙。還好當時恰巧一位民眾，習慣上山打太極拳，趕緊打119通報，消防隊接獲後派遣警消38人、消防救護車14輛，第一時間抵達現場，約40分鐘後控制住火勢，沒有釀成更嚴重的災情。

雖然排練場的小木屋幾乎整棟燒毀，當中還有許多貴重樂器如銅、鑼等，目前損失至少超過千萬，但所幸無人傷亡。優人神鼓藝術總監（創辦人）劉若瑀說，自己在接獲火警時非常震驚，想起2008年雲門排練場的大火，又想起今年巴黎聖母院的大火，萬萬沒想到自己與夥伴們的基地，也遭到祝融吞噬。

▲優人神鼓創辦人劉若瑀出面說明時，自省「我第一個念頭是，這場大火，是不是老天爺要告訴我們什麼？」（圖／記者林育綾攝）

她眼框泛紅地自省「我第一個念頭是，這場大火，是不是老天爺要告訴我們什麼？」又提到「也許我們要重新反省與大自然相處的方式。」尤其最擔心引發森林大火，「還好沒有波及旁邊的森林，也還好，剛好有個人上山打太極拳。雖然事情發生了，但似乎又有冥冥中一個接一個環節的安排。」她認為「這真的是一個必須讓我們學習的警訊。」



她到現場看見圍繞在小木屋周圍的樹木，冥冥中覺得「像是那些樹木在保護著整片山林。」其中有一棵大樹，更是當時優人在建造小木屋時刻意地避開，讓樹穿透排練場。而那些樹木雖然被火焚燒，但依然佇立著，在身後的其他樹林仍綠意盎然，劉若瑀說，「我相信她們（樹木）一定還活著。」

▲▼優人神鼓山上劇場（排練場）原貌，在打造木屋時刻意挖洞，讓樹木穿透木屋繼續生長。（圖／優人神鼓提供）

▲優人神鼓創辦人劉若瑀帶領團員，將雙手放在胸前自省「這場火要讓我們更保護這座山」。（圖／記者林育綾攝）

因此在火災發生後，劉若瑀下午帶領著團員，一起將雙手放在胸前自省，「大火告訴我們，要更警惕，愛護這座養育和支撐我們、讓我們登上國際舞台、給我們能量、讓我們有創造力的這座山，她（山）一直都支持著我們，但我們要更愛護她。」

儘管祝融摧毀排練場，不過團員們都不想離開這座山和這片土地，將會在另一片未被波及的平台上，簡單搭造屋頂遮雨，並在周圍設置臨時廁所。未來將會以「更不消耗能源、更自然的方式」在山上劇場進行排練等工作。

▲▼儘管排練場遭祝融吞噬，優人神鼓團員們不想離開這座山，將會在平台打造臨時排練場。（圖／記者林育綾攝）

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